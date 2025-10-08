Los 11 de Diego Placente para que Argentina se mida ante Nigeria en octavos del Mundial Sub-20
La “Albiceleste” buscará seguir avanzando en la competencia este miércoles desde las 16.30 horas: todos los detalles del encuentro.
La Selección Argentina Sub-20 continúa su camino en el Mundial de Chile y este miércoles, desde las 16.30, enfrentará a Nigeria por los octavos de final, con el objetivo de seguir avanzando en la competencia.
El conjunto dirigido por Diego Placente llega con confianza tras completar una fase de grupos perfecta, en la que ganó sus tres partidos: 3-1 ante Cuba en el debut, 4-1 frente a Australia y 1-0 contra Italia, resultados que lo consolidaron como uno de los equipos más sólidos del torneo.
El desafío ahora será ante un seleccionado nigeriano que se destaca por su potencia física y velocidad en los contragolpes, características que históricamente complicaron a los equipos sudamericanos en categorías juveniles. En caso de avanzar, Argentina se medirá con México en los cuartos de final.
Placente apostará nuevamente al sistema táctico 4-2-3-1, el mismo que utilizó frente a Italia, priorizando el equilibrio entre defensa y ataque. El entrenador mantiene la base del equipo que logró la clasificación con autoridad, confiando en la solidez de su mediocampo y la movilidad de sus volantes ofensivos.
La probable formación de Argentina ante Nigeria
El arquero Santino Barbi seguirá siendo el titular. En defensa, Dylan Gorosito ocupará el lateral derecho, Julio Soler irá por la izquierda, mientras que en la zaga central estarán Tobías Ramírez y Santiago Fernández o Valente Pierani, según defina el cuerpo técnico.
En el mediocampo se mantendría la dupla de Milton Delgado y Valentino Acuña, encargados de la recuperación y la primera salida del equipo. Más adelante, la línea de tres volantes ofensivos estaría integrada por Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Santino Andino o Gianluca Prestianni, quienes pelean por el lugar en el extremo derecho. En la delantera, Alejo Sarco volverá a ser el número 9 titular, luego de marcar en los tres compromisos anteriores.
El posible once de la Selección Argentina Sub-20 ante Nigeria
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre ; Alejo Sarco.
