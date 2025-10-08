Los 11 de Diego Placente para que Argentina se mida ante Nigeria en octavos del Mundial Sub-20

La probable formación de Argentina ante Nigeria

El arquero Santino Barbi seguirá siendo el titular. En defensa, Dylan Gorosito ocupará el lateral derecho, Julio Soler irá por la izquierda, mientras que en la zaga central estarán Tobías Ramírez y Santiago Fernández o Valente Pierani, según defina el cuerpo técnico.

En el mediocampo se mantendría la dupla de Milton Delgado y Valentino Acuña, encargados de la recuperación y la primera salida del equipo. Más adelante, la línea de tres volantes ofensivos estaría integrada por Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Santino Andino o Gianluca Prestianni, quienes pelean por el lugar en el extremo derecho. En la delantera, Alejo Sarco volverá a ser el número 9 titular, luego de marcar en los tres compromisos anteriores.

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre ; Alejo Sarco.

