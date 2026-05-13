La escandalosa reacción de Gonzalo Costas tras ser expulsado por Darío Herrera: "¡Corrupto!"
Fiel al estilo familiar, el hijo de Gustavo Costas explotó cuando el árbitro le sacó la roja a Di Cesare, en el duelo donde Rosario Central eliminó a Racing.
El duelo entre Rosario Central y Racing estuvo prendido fuego de principio a fin: el Canalla eliminó a la Academia por 2-1 en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, pero lo cierto es que la bronca de los de Avellaneda tuvo su epicentro más en las decisiones del árbitro que en el resultado en sí mismo.
En el alargue, donde el conjunto rosarino logró ponerse en ventaja, el juez del partido expulsó a Di Cesare por una doble amarilla, cuando antes ya le había sacado la roja a Maravilla Martínez, en una dudosa jugada que terminó resolviendo en la pantalla del VAR.
Tras dejar a Racing con 9, Gonzalo Costas, explotó de furia en lo que configuró una desmedida reacción que generó la decisión del árbitro de mostrarle la roja a él también. Tras ello, el hijo de Gustavo Costas se mostró enfurecido y le gritó: "Corrupto de mierda, hijo de put...", siendo captado perfectamente por las cámaras.
Para la historia: Central eliminó a Racing y avanzó a semis del Apertura
Rosario Central se impuso 2-1 ante Racing y de esta manera se metió en las semifinales del Torneo Apertura 2026.
El duelo de cuartos de final en Rosario cumplió con todas las expectativas de una definición dramática. La Academia logró ponerse en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Matías Zaracho, quien finalizó una destacada jugada colectiva del equipo de Avellaneda. En el complemento, el local encontró la paridad a través de la vía aérea. A los 20 minutos, Ángel Di María ejecutó un córner preciso para que Gastón Ávila conectara de cabeza y pusiera el 1-1.
Poco después, la situación se complicó drásticamente para Racing. A los 26 minutos del segundo tiempo, el árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián "Maravilla" Martínez tras revisar una acción en el VAR. Con el empate persistiendo tras los 90 minutos, el encuentro se trasladó al tiempo suplementario, donde los dirigidos por Gustavo Costas sufrieron una segunda baja: Marco Di Cesare vio la tarjeta roja a los 6 minutos del primer tiempo extra, dejando a su equipo con nueve jugadores.
A pesar de la inferioridad numérica, Racing intentó resistir, pero Rosario Central aprovechó los espacios en el tramo final. Al minuto del segundo tiempo suplementario, Enzo Copetti marcó el gol de la victoria para sellar el 2-1 definitivo.
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