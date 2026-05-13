La escandalosa reacción de Gonzalo Costas tras ser expulsado por Darío Herrera: "¡Corrupto!"

Poco después, la situación se complicó drásticamente para Racing. A los 26 minutos del segundo tiempo, el árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián "Maravilla" Martínez tras revisar una acción en el VAR. Con el empate persistiendo tras los 90 minutos, el encuentro se trasladó al tiempo suplementario, donde los dirigidos por Gustavo Costas sufrieron una segunda baja: Marco Di Cesare vio la tarjeta roja a los 6 minutos del primer tiempo extra, dejando a su equipo con nueve jugadores.

rosario central (3)

A pesar de la inferioridad numérica, Racing intentó resistir, pero Rosario Central aprovechó los espacios en el tramo final. Al minuto del segundo tiempo suplementario, Enzo Copetti marcó el gol de la victoria para sellar el 2-1 definitivo.