Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Este lunes, desde las 19.15, la Academia recibe al Millonario por los octavos de final del certamen. Todo lo que tenés que saber del segundo capítulo del clásico del morbo.
Racing y River se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo. El equipo de Gustavo Costas llega en alza, mientras que el de Marcelo Gallardo atraviesa una racha crítica y busca aire competitivo para seguir con vida en el certamen.
El historial reciente ante el Millonario no es favorable: apenas logró un triunfo en los últimos diez enfrentamientos, aquel por la Liga Profesional 2024 con gol de Maximiliano Salas. Sin embargo, Gustavo Costas recuperará una pieza clave, ya que Santiago Sosa utilizará una máscara para proteger su fractura en el hueso malar derecho e irá de arranque ante su exequipo.
Respecto al once que venció 1-0 a Newell’s, habrá varias modificaciones: Nazareno Colombo ingresará por Marco Di Césare, Sosa reemplazará a Richard Sánchez, Juan Ignacio Nardoni ocupará el lugar de Alan Forneris, Tomás Conechny irá por Duván Vergara y Agustín Almendra por Bruno Zuculini.
River llega a Avellaneda en el momento más difícil desde la llegada de Marcelo Gallardo. Ganó solo dos de los últimos doce partidos y sufrió golpes duros como la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores, la caída por penales frente a Independiente Rivadavia y la derrota en el Superclásico. El reciente 0-0 ante Vélez lo dejó sin chances de acceder al tercer puesto de la tabla anual.
En este contexto, el Clausura aparece como la última vía para alcanzar un título y asegurar la clasificación a la Libertadores, un objetivo que hoy parece lejano pero que mantiene vivo el espíritu competitivo. La visita al Cilindro, además, reedita aquel cruce de Copa Argentina del 2 de octubre, donde River mostró una de sus mejores versiones.
En cuanto al equipo, Gallardo confirmó el regreso de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta tras dejar atrás molestias físicas. Las dudas pasan por el acompañante de Enzo Pérez en el eje —Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño— y por la pieza restante del mediocampo, entre Giuliano Galoppo o Santiago Lencina. Facundo Colidio, en cambio, está prácticamente descartado por su lesión en el isquiotibial izquierdo.
Probables formaciones de Racing y River
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Otros datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Estadio: Presidente Perón
