Los 11 de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso ante Angola en Luanda

En el medio aparecen Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gio Lo Celso; mientras que Lionel Messi y Lautaro Martínez se perfilan para ser los delanteros. Restará saber si el entrenador suma a un todoterreno como Nico González, o un ofensivo como Thiago Almada o Nico Paz.

Tampoco se descarta que Scaloni aproveche la debilidad del rival para hacer pruebas y darle rodaje a algunos futbolistas que sueña con un lugar en el Mundial, como Valentín Barco, Máximo Perrone o Joaquín Panichelli, las sorpresas de la lista.

seleccion argentina

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.