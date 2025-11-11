Los jóvenes que buscan su lugar en la Selección Argentina: la apuesta de Scaloni en el cierre del año
La Scaloneta enfrentará a Angola con varias caras nuevas que intentan ganarse un espacio en la lista rumbo al Mundial 2026. ¿Quiénes serán los más observados?
La Selección Argentina afronta su última gira internacional de 2025 con la mirada puesta en lo que viene. El amistoso ante Angola, que se disputará este viernes en Luanda, servirá como banco de pruebas para Lionel Scaloni, quien busca ampliar su base de futbolistas pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará en poco más de 200 días.
Más que un simple amistoso, será una oportunidad clave para varios jugadores que quieren convencer al cuerpo técnico. Entre las principales novedades de la convocatoria del director técnico campeón del mundo y bicampeón de América aparecen Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.
El pujatense sabe que el amistoso frente a los africanos no será un simple trámite. Además de cerrar el año, servirá para evaluar rendimientos y probar alternativas en un calendario ajetreado. Con la posibilidad de que la lista final sea más amplia, muchos de estos jóvenes sueñan con mantener su lugar y dar el gran salto en un ciclo que aún mantiene su hambre de gloria.
Los cinco jugadores que buscarán convencer a Scaloni para ir a la Selección Argentina
Kevin Mac Allister
El primero, defensor del Union Saint-Gilloise de Bélgica y hermano de Alexis, fue citado a último momento tras las bajas de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina. Con 18 partidos jugados en la temporada y experiencia europea, Mac Allister llega con la ilusión de debutar con la camiseta albiceleste.
Joaquín Panichelli
Panichelli, en tanto, es una de las revelaciones de la Ligue 1: con apenas 12 fechas disputadas, ya suma nueve goles y lidera la tabla de artilleros. Su presencia genera expectativa y podría ofrecer una alternativa diferente en el ataque, un sector donde la competencia es feroz.
Gianluca Prestianni
Otra cara nueva es la de Gianluca Prestianni. El joven del Benfica fue una de las figuras de la Sub 20 dirigida por Diego Placente en el Mundial de Chile, y ahora tendrá su primera experiencia con la Mayor. Scaloni valora su velocidad y desequilibrio, cualidades que pueden ser valiosas en el futuro inmediato.
Máximo Perrone y Nicolás Paz
El mediocampo también presenta nombres frescos: Máximo Perrone, actualmente en el Como italiano, fue nuevamente convocado junto a Nicolás Paz, ambos surgidos de las inferiores de Vélez y Real Madrid respectivamente.
