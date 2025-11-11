Los jóvenes que buscan su lugar en la Selección Argentina: la apuesta de Scaloni en el cierre del año

prestianni

Gianluca Prestianni

Otra cara nueva es la de Gianluca Prestianni. El joven del Benfica fue una de las figuras de la Sub 20 dirigida por Diego Placente en el Mundial de Chile, y ahora tendrá su primera experiencia con la Mayor. Scaloni valora su velocidad y desequilibrio, cualidades que pueden ser valiosas en el futuro inmediato.

Máximo Perrone y Nicolás Paz

El mediocampo también presenta nombres frescos: Máximo Perrone, actualmente en el Como italiano, fue nuevamente convocado junto a Nicolás Paz, ambos surgidos de las inferiores de Vélez y Real Madrid respectivamente.

