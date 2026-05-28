Los 26 de Scaloni: los dos futbolistas que entrenan en Ezeiza y se acercan al Mundial 2026

En medio del temblor provocado por las ausencias de último momento cómo la de Franco Mastantuono, los pasillos del complejo habitacional de la AFA se transformaron en el escenario de una sutil carrera contra el reloj. El periodista Gastón Edul aportó datos alentadores que encendieron las alarmas de la ilusión para dos nombres que venían peleando desde atrás para asegurar su lugar en la consideración del DT. La clave del enigma radica en el césped de Ezeiza: tanto Giovani Lo Celso como Valentín Barco se encuentran actualmente entrenando en las instalaciones del predio.