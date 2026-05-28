Los 26 de Scaloni: los dos futbolistas que entrenan en Ezeiza y se acercan al Mundial 2026
Si bien todo indica que este jueves se conocerán los nombres que viajarán al Mundial 2026, dos jugadores ganaron mucho terreno y parecen tener un lugar asegurado.
El misterio alrededor de la lista definitiva para el Mundial 2026 está llegando a su fin, pero Lionel Scaloni siempre tiene un as bajo la manga. Mientras el cuerpo técnico termina de pulir los últimos detalles en absoluto hermetismo, las paredes del predio de Ezeiza empezaron a entregar señales indescifrables para muchos, pero contundentes para quienes siguen el día a día de la Selección Argentina. A pocas horas de que se revele la nómina oficial, hay dos futbolistas que picaron en punta y empezaron a armar las valijas de manera silenciosa.
En medio del temblor provocado por las ausencias de último momento cómo la de Franco Mastantuono, los pasillos del complejo habitacional de la AFA se transformaron en el escenario de una sutil carrera contra el reloj. El periodista Gastón Edul aportó datos alentadores que encendieron las alarmas de la ilusión para dos nombres que venían peleando desde atrás para asegurar su lugar en la consideración del DT. La clave del enigma radica en el césped de Ezeiza: tanto Giovani Lo Celso como Valentín Barco se encuentran actualmente entrenando en las instalaciones del predio.
Por un lado aparece la figura de Lo Celso, el talentoso volante del Real Betis que ya sabe perfectamente lo que es vestir la camiseta albiceleste y busca revancha en la gran cita internacional. Por el otro, la frescura y el desparpajo de Barco, el joven lateral que viene sumando valiosa experiencia europea y quiere ganarse el puesto de recambio generacional en la banda izquierda pero también cómo una opción en el mediocampo cómo lo viene haciendo en Racing de Estrasburgo.
En la Albiceleste nada queda librado al azar. Que ambos futbolistas estén trabajando activamente bajo la mirada del cuerpo técnico en la antesala inmediata del anuncio representa, según los cronistas que conocen la intimidad del plantel, "buenos indicios" para su futuro inmediato. De esta manera, ambos futbolistas ganaron un terreno valiosísimo en las últimas horas. Aunque la última palabra la tendrá Scaloni en el comunicado oficial, todo parece indicar que ambos lograron sacar el boleto definitivo para subirse al avión rumbo al sueño mundialista.
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