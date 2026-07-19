Los 37 partidos invicto que lleva España antes de enfrentarse con Argentina en la final del Mundial 2026
El seleccionado comandado por Luis de la Fuente llega con un invicto de 37 partidos a la Final del Mundial 2026 y busca seguir por esa senda.
La Selección de España atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y llega a la final del Mundial 2026 con una impresionante racha de 37 partidos sin derrotas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente es el vigente campeón de la Eurocopa, fue finalista en las últimas dos ediciones de la UEFA Nations League y se presenta como uno de los grandes favoritos para quedarse con el título ante Argentina.
La última vez que la Roja perdió un partido fue el 22 de marzo de 2024, cuando cayó 1-0 frente a Colombia en un amistoso disputado en Londres. Aquel día, Daniel Muñoz marcó el único gol del encuentro y, desde entonces, España no volvió a ser superada ni en los 90 minutos reglamentarios ni en los 30 minutos del tiempo suplementario.
La única excepción en este período fue la final de la UEFA Nations League 2025 ante Portugal. Tras igualar 2-2, los españoles cayeron en la definición por penales. Sin embargo, a nivel estadístico, el partido es contabilizado como un empate, por lo que continúa formando parte del invicto que hoy ostenta el seleccionado europeo.
La racha comenzó oficialmente el 26 de marzo de 2024 con el empate 3-3 frente a Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu y se extiende hasta el triunfo por 2-0 sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026. En el medio, España disputó encuentros correspondientes a la Eurocopa, la UEFA Nations League, las Eliminatorias europeas, amistosos internacionales y todos sus compromisos en la Copa del Mundo.
Argentina y España juegan la final del Mundial 2026
Este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), Argentina y España se enfrentarán en la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Albiceleste buscará conquistar su cuarto título mundial tras las consagraciones obtenidas en 1978, 1986 y 2022, mientras que la Roja intentará sumar la segunda estrella a su escudo, luego del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.
La tabla histórica de campeones del mundo
En la previa de la final, Brasil continúa siendo el máximo ganador de la Copa del Mundo con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). El listado histórico de campeones es el siguiente:
- Brasil: 5 títulos.
- Alemania: 4 títulos.
- Italia: 4 títulos.
- Argentina: 3 títulos.
- Uruguay: 2 títulos.
- Francia: 2 títulos.
- Inglaterra: 1 título.
- España: 1 título.
El encuentro de este domingo definirá si Argentina alcanza a Alemania e Italia con cuatro consagraciones o si España se suma al grupo de los bicampeones del mundo.
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