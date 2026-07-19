Los 37 partidos invicto que lleva España antes de enfrentarse con Argentina en la final del Mundial 2026

La tabla histórica de campeones del mundo

En la previa de la final, Brasil continúa siendo el máximo ganador de la Copa del Mundo con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). El listado histórico de campeones es el siguiente:

Brasil: 5 títulos.

Alemania: 4 títulos.

Italia: 4 títulos.

Argentina: 3 títulos.

Uruguay: 2 títulos.

Francia: 2 títulos.

Inglaterra: 1 título.

España: 1 título.

El encuentro de este domingo definirá si Argentina alcanza a Alemania e Italia con cuatro consagraciones o si España se suma al grupo de los bicampeones del mundo.