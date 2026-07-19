El Obelisco se llenó de hinchas para agradecerle a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

Lejos de los reproches, el sentimiento que predominó fue el reconocimiento. Entre cánticos y aplausos, los hinchas eligieron agradecerle a la Selección por el esfuerzo realizado durante todo el torneo, por la entrega mostrada dentro del campo de juego y por haber llevado nuevamente a la Argentina hasta una final del mundo, en lo que además representó la última Copa del Mundo de Lionel Messi.