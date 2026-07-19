El Obelisco se llenó de hinchas para agradecerle a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026
Aunque Argentina cayó 1 a 0 frente a España, miles de hinchas se reunieron en distintos puntos del país y del mundo para reconocer el recorrido del equipo.
La derrota en la final no alcanzó para borrar la conexión que la Selección Argentina construyó con los hinchas durante los últimos años. Después de la caída por 1 a 0 ante España, este domingo 19 de julio, miles de personas salieron a las calles para acompañar al equipo y convertir el cierre del Mundial 2026 en un emotivo homenaje.
El principal punto de encuentro fue el Obelisco, donde desde horas antes del comienzo del partido ya se habían congregado fanáticos con camisetas, banderas y bombos, preparados para acompañar al seleccionado sin importar el resultado. Una vez consumada la derrota, la concentración creció y el centro porteño volvió a transformarse en una verdadera fiesta popular.
Lejos de los reproches, el sentimiento que predominó fue el reconocimiento. Entre cánticos y aplausos, los hinchas eligieron agradecerle a la Selección por el esfuerzo realizado durante todo el torneo, por la entrega mostrada dentro del campo de juego y por haber llevado nuevamente a la Argentina hasta una final del mundo, en lo que además representó la última Copa del Mundo de Lionel Messi.
Un homenaje que emocionó a todos
Mientras miles de personas copaban la Avenida 9 de Julio, el Gobierno de la Ciudad proyectó sobre el Obelisco una serie de imágenes que resumieron el exitoso ciclo de la Scaloneta. Las paredes del monumento se iluminaron con fotografías de los títulos obtenidos y mensajes que despertaron la ovación de los presentes.
Entre las frases que aparecieron se destacaron "la Scaloneta, un equipo, un país entero" y "la hinchada más linda del mundo", acompañadas por imágenes de las conquistas de la Copa América, la obtención del Mundial y otros momentos inolvidables de esta generación.
El cierre de la proyección fue tan simple como contundente. Sobre el fondo blanco del Obelisco apareció una única palabra: "gracias". Un mensaje que sintetizó el sentimiento de miles de argentinos que, más allá del resultado deportivo, decidieron despedir al equipo con una ovación y reconocer a un plantel que volvió a unir al país detrás de una misma ilusión.
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