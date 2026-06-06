Los atractivos de Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026

En el Mundial 2026, Canadá será sede de 13 partidos. Seis se jugarán en Toronto, en el BMO Field, estadio del Toronto inaugurado en 2007 y ampliado para el torneo de 30 mil a 45 mil espectadores. Allí disputará su debut el 12 de junio ante Bosnia, además de otros encuentros de fase de grupos y un cruce de 16avos.

Los siete restantes tendrán lugar en Vancouver, en el BC Place, inaugurado en 1983 y con capacidad para 55 mil personas. Es la casa del Vancouver Whitecaps y ya fue sede de la final del Mundial Femenino 2015. Allí se jugarán cinco partidos de fase de grupos, incluyendo Canadá–Qatar y Canadá–Suiza, más un duelo de 16avos y otro de octavos de final.