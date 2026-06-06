Los atractivos de Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026
Este certamen tendrá, por primera vez en la historia, tres sedes y la participación de 48 selecciones. Descubrí todos los detalles en la nota.
Canadá jugará su segunda Copa del Mundo consecutiva y la tercera en total, en esta oportunidad como país anfitrión. Si bien no disputó las Eliminatorias, la selección comandado por Jesse Marsch llega con ritmo tras participar en la última Copa América de Estados Unidos, donde finalizó cuarto.
El país ya tiene experiencia como sede de torneos FIFA, siendo el más recordado el Mundial Sub-20 de 2007, donde Argentina se consagró campeona bajo la conducción de Hugo Tocalli, con una generación que incluyó a Ángel Di María, Éver Banega y Sergio Agüero, figura y goleador del certamen.
Cómo es Canadá, el país anfitrión del Mundial 2026
Canadá es uno de los países más grandes del mundo y reconocido por sus extensos paisajes naturales, entre los que se destacan bosques y lagos hasta zonas montañosas y árticas. Para esta edición del certamen más importante del fútbol, el seleccionado dirigido por Jesse combina juventud y experiencia, con varios jugadores compitiendo en el fútbol europeo, como Alphonso Davies en el Bayern Múnich, Jonathan David en la Juventus y Tajon Buchanan en el Villarreal.
En el Mundial 2026, Canadá será sede de 13 partidos. Seis se jugarán en Toronto, en el BMO Field, estadio del Toronto inaugurado en 2007 y ampliado para el torneo de 30 mil a 45 mil espectadores. Allí disputará su debut el 12 de junio ante Bosnia, además de otros encuentros de fase de grupos y un cruce de 16avos.
Los siete restantes tendrán lugar en Vancouver, en el BC Place, inaugurado en 1983 y con capacidad para 55 mil personas. Es la casa del Vancouver Whitecaps y ya fue sede de la final del Mundial Femenino 2015. Allí se jugarán cinco partidos de fase de grupos, incluyendo Canadá–Qatar y Canadá–Suiza, más un duelo de 16avos y otro de octavos de final.
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