Mundial 2026: la Inteligencia Artificial reveló cuáles serán los peores partidos
El torneo más importante del fútbol, por primera vez en la historia, tendrá la participación de 48 selecciones. Descubrí cuáles serán los 10 partidos más aburridos de la Copa del Mundo.
A solo seis días del inicio del Mundial 2026, la expectativa ya está en su punto más alto. El torneo llega con un cambio histórico: la ampliación a 48 selecciones, un formato que no solo suma partidos y países participantes, sino que también reconfigura el mapa competitivo del certamen, que se disputará en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con un total de 104 partidos. En esta edición, la Selección Argentina llegará como vigente campeona y con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.
A raíz de la ampliación del número de selecciones y de la cantidad de partidos, la Inteligencia Artificial (ChatGPT, Claude y Gemini) fue utilizada como herramienta para analizar posibles escenarios del torneo y detectar qué encuentros podrían generar menor expectativa en la fase de grupos, en función del nivel actual de las selecciones participantes.
Los 10 peores partidos del Mundial 2026 según la IA
- Curazao vs Qatar: duelo con mucho control de pelota, pero poca profundidad y escasas situaciones de gol.
- Sudáfrica vs Chequia: cruce con tendencia a ser cerrado, físico y con muy poco margen de diferencia.
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar: dos equipos de perfil bajo ofensivamente y con poca capacidad de desequilibrio.
- Arabia Saudita vs Cabo Verde: partido cortado, mucho roce y escasas oportunidades de gol.
- Uzbekistán vs República Democrática del Congo: encuentro impredecible, desordenado y con pocas chances de gol.
- Corea del Sur vs Sudáfrica: choque intenso desde lo físico, pero con poca precisión en los últimos metros.
- Jordania vs Argelia: duelo muy táctico, friccionado y con tendencia a ser poco fluido.
- Nueva Zelanda vs Irán: partido con escaso atractivo para el público general y ritmo conservador.
- Canadá vs Qatar: posible dominio de Canadá, aunque con un desarrollo lento y poco dinámico.
- Curazao vs Cabo Verde: cruce irregular, con momentos caóticos y baja continuidad en el juego.
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