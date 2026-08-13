Gustavo Quinteros asumió la goleada de Independiente y fue tajante sobre su futuro

“Yo como entrenador siempre cumplo mis contratos, siempre. Asumo la responsabilidad de todo lo que me corresponde y cumplo el contrato, ni se me pasa por la cabeza. Salga primero o último, nunca voy a abandonar antes, jamás. Al contrario, esto me da mucha más fuerza y energía para trabajar, ver si le podemos sacar lo mejor a cada jugador y ojalá que podamos revertir o seguir dentro de la zona de clasificación del torneo, que es lo único que nos queda”, afirmó.

Sin embargo, la decisión no depende exclusivamente del entrenador. Luego de la goleada, la dirigencia de Independiente tiene previsto reunirse para evaluar el futuro del cuerpo técnico. Una parte importante de la Comisión Directiva considera que el ciclo de Quinteros debe llegar a su fin, por lo que las próximas horas serán determinantes.

El reclamo a la dirigencia de Independiente por el armado del plantel

En medio de su análisis, volvió a mencionar uno de los argumentos que viene planteando desde su llegada: el importante recambio que sufrió el plantel y las dificultades para reemplazar a los futbolistas que dejaron la institución. “Cuando llegamos, el 90% de este plantel sigue todavía. Tenemos el mismo plantel y se han ido 15/16 jugadores. Es fácil sacar la cuenta y difícil tener la posibilidad de pelear mucho más arriba cuando se van un montón de jugadores o no llegan. Es muy complicado, es difícil”, manifestó.

El técnico diferenció, además, las responsabilidades propias de aquellas cuestiones estructurales que exceden al cuerpo técnico. “La responsabilidad mía, la que me corresponde, me hago cargo totalmente pero ni los jugadores ni nosotros como Cuerpo Técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos de un club grande como Independiente, de muchísimos años”, señaló.

"YO COMO ENTRENADOR SIEMPRE CUMPLO MIS CONTRATOS. NO SE ME PASA POR LA CABEZA. NUNCA VOY A ABANDONAR ANTES. AL CONTRARIO, ESTO ME DA MÁS FUERZAS"



GUSTAVO QUINTEROS AL SER CONSULTADO SOBRE SU CONTINUIDAD EN CONFERENCIA TRAS LA ELIMINACIÓN DE INDEPENDIENTE EN #CopaArgentina pic.twitter.com/TmrRjP9vOa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026

Por último, Quinteros pidió que se realice un análisis profundo del plantel y volvió a reclamar herramientas para construir un equipo competitivo. “Tenemos que pensar bien, analizar bien como está el plantel, todos los jugadores que tenemos cómo reemplazo de los que inician, que son creo que 70% u 80% son chicos de la reserva. Entonces el análisis tiene que ser muy fino. Yo me hago responsable de todo lo que me pueda corresponder pero necesitamos también la ayuda de todos para que Independiente pueda salir adelante, constituir un equipo competitivo que pueda ser capaz de ganar cosas y de clasificar a Copa Libertadores”, concluyó.