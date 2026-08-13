Gustavo Quinteros asumió la goleada de Independiente y fue tajante sobre su futuro
El entrenador del Rojo pidió disculpas después del 0-4 ante Atlético Tucumán, reconoció que sintió “vergüenza” por la actuación y aseguró que cumplirá su contrato.
La eliminación de Independiente de la Copa Argentina 2026 dejó mucho más que un resultado adverso. El 4-0 sufrido frente a Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa significó un duro golpe para el conjunto de Avellaneda y puso nuevamente bajo la lupa el ciclo de Gustavo Quinteros. Después del partido, el entrenador enfrentó los micrófonos y realizó una fuerte autocrítica por la actuación de su equipo, al punto de admitir que sintió “vergüenza” por lo ocurrido.
El Rojo quedó afuera del certamen en los octavos de final luego de una noche en la que prácticamente nada le salió bien. El equipo tuvo la posibilidad de cambiar el desarrollo del encuentro, pero falló un penal y posteriormente recibió un gol que modificó por completo el escenario. A partir de allí, el Decano aprovechó las dificultades defensivas de su rival y terminó construyendo una goleada contundente.
La autocrítica de Gustavo Quinteros después del 0-4
“Fue una derrota muy dura, que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza, asumo la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente de Independiente, muchas disculpas, es algo que no se nos pasaba por la cabeza, al contrario. Tuvimos un partido donde fallamos un penal que podría haber cambiado todo, después nos hacen un gol muy rápido y evidentemente nos golpeó demasiado”, explicó Quinteros en conferencia de prensa.
El técnico también apuntó directamente al rendimiento colectivo y consideró que Independiente no logró reaccionar cuando el partido se puso cuesta arriba. “Perdíamos muchas pelotas fáciles, le dábamos todas las posibilidades al rival para aprovechar las pérdidas para que ellos tengan las transiciones y puedan llegar al gol. Siento mucha tristeza, vergüenza y vuelvo a pedir disculpas a la gente. Creo que perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil en contra, es lo que pienso”, sostuvo.
Más allá de la contundencia de sus declaraciones, Quinteros fue claro cuando le consultaron por su continuidad en Independiente. El entrenador aseguró que no tiene previsto presentar su renuncia y remarcó que su intención es permanecer al frente del plantel para intentar revertir la situación.
“Yo como entrenador siempre cumplo mis contratos, siempre. Asumo la responsabilidad de todo lo que me corresponde y cumplo el contrato, ni se me pasa por la cabeza. Salga primero o último, nunca voy a abandonar antes, jamás. Al contrario, esto me da mucha más fuerza y energía para trabajar, ver si le podemos sacar lo mejor a cada jugador y ojalá que podamos revertir o seguir dentro de la zona de clasificación del torneo, que es lo único que nos queda”, afirmó.
Sin embargo, la decisión no depende exclusivamente del entrenador. Luego de la goleada, la dirigencia de Independiente tiene previsto reunirse para evaluar el futuro del cuerpo técnico. Una parte importante de la Comisión Directiva considera que el ciclo de Quinteros debe llegar a su fin, por lo que las próximas horas serán determinantes.
El reclamo a la dirigencia de Independiente por el armado del plantel
En medio de su análisis, volvió a mencionar uno de los argumentos que viene planteando desde su llegada: el importante recambio que sufrió el plantel y las dificultades para reemplazar a los futbolistas que dejaron la institución. “Cuando llegamos, el 90% de este plantel sigue todavía. Tenemos el mismo plantel y se han ido 15/16 jugadores. Es fácil sacar la cuenta y difícil tener la posibilidad de pelear mucho más arriba cuando se van un montón de jugadores o no llegan. Es muy complicado, es difícil”, manifestó.
El técnico diferenció, además, las responsabilidades propias de aquellas cuestiones estructurales que exceden al cuerpo técnico. “La responsabilidad mía, la que me corresponde, me hago cargo totalmente pero ni los jugadores ni nosotros como Cuerpo Técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos de un club grande como Independiente, de muchísimos años”, señaló.
Por último, Quinteros pidió que se realice un análisis profundo del plantel y volvió a reclamar herramientas para construir un equipo competitivo. “Tenemos que pensar bien, analizar bien como está el plantel, todos los jugadores que tenemos cómo reemplazo de los que inician, que son creo que 70% u 80% son chicos de la reserva. Entonces el análisis tiene que ser muy fino. Yo me hago responsable de todo lo que me pueda corresponder pero necesitamos también la ayuda de todos para que Independiente pueda salir adelante, constituir un equipo competitivo que pueda ser capaz de ganar cosas y de clasificar a Copa Libertadores”, concluyó.
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