Los celulares más económicos que conviene comprar ahora: los detalles
Al momento de elegir un dispositivo móvil, se aconseja tener en cuenta procesador, pantalla, memoria RAM y almacenamiento interno. Los detalles en la nota.
Elegir un celular nuevo requiere analizar varios aspectos más allá del precio. El procesador, la memoria RAM, el almacenamiento interno y la calidad de la pantalla son algunos de los puntos clave para encontrar un equipo que se adapte al uso diario y tenga un buen rendimiento a largo plazo.
Actualmente, diferentes marcas ofrecen smartphones con características pensadas para responder a distintas necesidades y preferencias. Desde modelos pensados para tareas básicas hasta equipos con mejores cámaras, mayor autonomía o conectividad 5G, existen opciones para distintos tipos de usuarios.
Uno a uno, los celulares más económicos
Nothing Phone (3a)
El Nothing Phone (3a) se destaca por su diseño transparente con luces Glyph, que permiten mostrar notificaciones y alertas sin encender la pantalla.
Tiene batería de 5.000 mAh con carga rápida de 50W, sistema NothingOS con aplicaciones preinstaladas y versiones de 128 GB y 256 GB de almacenamiento. Es una buena opción para quienes buscan un celular distinto y fluido.
Samsung Galaxy A17 5G
El Galaxy A17 5G es una alternativa equilibrada dentro de la gama económica de Samsung. Cuenta con pantalla AMOLED, conectividad 5G y cámara principal con estabilización óptica. Su mayor ventaja es el largo soporte de actualizaciones, ideal para quienes quieren usar el equipo durante varios años.
Motorola Moto G37
El Moto G37 apuesta por una pantalla de 6,67 pulgadas con 120 Hz, una batería de 5.200 mAh y características prácticas como entrada para auriculares y memoria ampliable mediante microSD. Es una opción recomendable para quienes miran series, películas o consumen mucho contenido desde el celular.
OnePlus Nord CE 5
El OnePlus Nord CE 5 combina una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 8350 Apex y batería de 5.200 mAh con carga rápida de 80W. También suma herramientas de inteligencia artificial y protección IP65 contra agua y polvo.
Motorola Edge 60 Fusion
El Edge 60 Fusion se destaca por su aspecto más premium, pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y protección IP68 e IP69. Incorpora cámara principal de 50 MP, buena autonomía y versiones con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
Motorola Moto G85 5G
El Moto G85 5G tiene como principal atractivo su pantalla pOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz, ideal para videos y redes sociales. Su batería de 5.000 mAh, carga rápida de 30W y procesador Snapdragon 6s Gen 3 completan una propuesta equilibrada.
Motorola Moto E15
El Moto E15 está pensado para quienes buscan un celular básico y accesible. Tiene pantalla de 6,5 pulgadas, batería de larga duración y procesador MediaTek Helio G81 Extreme, suficiente para WhatsApp, redes sociales y tareas simples.
Motorola Moto G56 5G
El Moto G56 5G apunta a usuarios que priorizan la batería. Cuenta con pantalla de 6,7 pulgadas con 120 Hz, conectividad 5G, resistencia IP68 e IP69 y memoria ampliable. Es una opción ideal para quienes pasan muchas horas lejos del cargador.
Samsung Galaxy A16 5G
El Galaxy A16 5G sigue siendo una buena alternativa si aparece con descuento. Ofrece pantalla AMOLED, buena autonomía y varios años de actualizaciones. Es un equipo pensado para quienes buscan un Samsung confiable sin pagar por un modelo más nuevo.
TCL 50 Pro Nxtpaper
El TCL 50 Pro Nxtpaper se diferencia por su pantalla con acabado mate y modo lectura, pensado para reducir la fatiga visual. Tiene 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y una batería de larga duración, aunque sus cámaras están por debajo de otros modelos de la lista.
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