Los celulares más económicos que conviene comprar ahora: los detalles

Motorola Moto G37

El Moto G37 apuesta por una pantalla de 6,67 pulgadas con 120 Hz, una batería de 5.200 mAh y características prácticas como entrada para auriculares y memoria ampliable mediante microSD. Es una opción recomendable para quienes miran series, películas o consumen mucho contenido desde el celular.

OnePlus Nord CE 5

El OnePlus Nord CE 5 combina una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 8350 Apex y batería de 5.200 mAh con carga rápida de 80W. También suma herramientas de inteligencia artificial y protección IP65 contra agua y polvo.

Motorola Edge 60 Fusion

El Edge 60 Fusion se destaca por su aspecto más premium, pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y protección IP68 e IP69. Incorpora cámara principal de 50 MP, buena autonomía y versiones con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Motorola Moto G85 5G

El Moto G85 5G tiene como principal atractivo su pantalla pOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz, ideal para videos y redes sociales. Su batería de 5.000 mAh, carga rápida de 30W y procesador Snapdragon 6s Gen 3 completan una propuesta equilibrada.

Motorola Moto E15

El Moto E15 está pensado para quienes buscan un celular básico y accesible. Tiene pantalla de 6,5 pulgadas, batería de larga duración y procesador MediaTek Helio G81 Extreme, suficiente para WhatsApp, redes sociales y tareas simples.

Motorola Moto G56 5G

El Moto G56 5G apunta a usuarios que priorizan la batería. Cuenta con pantalla de 6,7 pulgadas con 120 Hz, conectividad 5G, resistencia IP68 e IP69 y memoria ampliable. Es una opción ideal para quienes pasan muchas horas lejos del cargador.

Samsung Galaxy A16 5G

El Galaxy A16 5G sigue siendo una buena alternativa si aparece con descuento. Ofrece pantalla AMOLED, buena autonomía y varios años de actualizaciones. Es un equipo pensado para quienes buscan un Samsung confiable sin pagar por un modelo más nuevo.

TCL 50 Pro Nxtpaper

El TCL 50 Pro Nxtpaper se diferencia por su pantalla con acabado mate y modo lectura, pensado para reducir la fatiga visual. Tiene 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y una batería de larga duración, aunque sus cámaras están por debajo de otros modelos de la lista.