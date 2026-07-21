El nuevo destino favorito de los argentinos para comprar más barato
Este destino cuenta con precios competitivos y un amplio abanico de productos, entre los que destacan indumentaria, perfumes, tecnología y calzado.
Asunción se convirtió en una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan comprar en el exterior sin alejarse demasiado del país. La combinación de cercanía, precios accesibles y una amplia oferta comercial impulsó el interés por la capital paraguaya como destino de compras.
Además, la ciudad ofrece una gran variedad de locales y centros comerciales con promociones en productos de tecnología, ropa, perfumes, calzado y otros rubros, permitiendo aprovechar la visita para realizar compras y disfrutar de una escapada corta.
Por qué Asunción empezó a ganar lugar
La capital paraguaya logró posicionarse como un destino atractivo para quienes buscan una salida breve al exterior con opciones de compras y entretenimiento. Una de las grandes ventajas es que combina centros comerciales, restaurantes, alojamientos y una infraestructura urbana que facilita recorrer sus principales zonas en poco tiempo.
Esa comodidad, sumada a la variedad de productos y servicios disponibles, hizo que muchos viajeros la elijan para viajes cortos donde pueden aprovechar la estadía sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.
Los shoppings que explican el boom
Dos de los principales puntos comerciales de Asunción son Paseo La Galería y Shopping del Sol. Ubicados en una de las zonas más modernas de la ciudad, concentran una amplia variedad de tiendas y servicios para quienes buscan hacer compras durante una estadía corta.
Paseo La Galería reúne marcas locales e internacionales, mientras que Shopping del Sol combina comercios, propuestas gastronómicas y distintas opciones de entretenimiento. La cercanía entre ambos permite recorrerlos fácilmente, comparar precios y aprovechar mejor el tiempo sin realizar grandes traslados.
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