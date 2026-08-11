Los dirigentes de Recoleta cenaron en el bodegón de la barra de Boca en la previa al partido

La comitiva estuvo encabezada por Luis Vidal, presidente de Recoleta, quien junto a otros integrantes de la comisión directiva se acercó al local ubicado en Puerto Madero. El lugar se caracteriza por estar ambientado íntegramente con los colores de Boca, imágenes del club y fotografías de algunos de sus principales ídolos. En las imágenes difundidas del encuentro se puede observar a Vidal posando con un bombo similar a los utilizados habitualmente por la hinchada de Boca y, en otra fotografía, a toda la delegación dirigencial durante la cena.