Los dirigentes de Recoleta cenaron en el bodegón de la barra de Boca en la previa al partido
A horas del duelo por la Copa Sudamericana, el presidente Luis Vidal y otros integrantes de la dirigencia del conjunto paraguayo visitaron ese restaurante.
En la previa del partido entre Boca y Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la dirigencia del conjunto paraguayo protagonizó una particular visita en Buenos Aires: cenó en el bodegón vinculado a la barra del Xeneize.
El encuentro se disputará este martes desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, debido a que La Bombonera atraviesa trabajos para mejorar su campo de juego. Mientras el plantel paraguayo permaneció concentrado en el hotel, sus dirigentes aprovecharon la noche del lunes para conocer el restaurante.
La comitiva estuvo encabezada por Luis Vidal, presidente de Recoleta, quien junto a otros integrantes de la comisión directiva se acercó al local ubicado en Puerto Madero. El lugar se caracteriza por estar ambientado íntegramente con los colores de Boca, imágenes del club y fotografías de algunos de sus principales ídolos. En las imágenes difundidas del encuentro se puede observar a Vidal posando con un bombo similar a los utilizados habitualmente por la hinchada de Boca y, en otra fotografía, a toda la delegación dirigencial durante la cena.
Un restaurante relacionado con La 12
El particular bodegón está vinculado comercialmente con la marca de La 12, la histórica barra de Boca. El manejo gastronómico del establecimiento fue cedido al grupo Ávalos-Bodda, dedicado al rubro y con participación en distintos restaurantes, parrillas y locales gastronómicos.
A su vez, según la información publicada, La 12 percibe un pago por el uso de la marca y el nombre relacionado con Boca. El local suele ser promocionado y frecuentado por integrantes de la barra, entre ellos su líder, Rafael Di Zeo. Esta vez, sin embargo, los visitantes fueron los dirigentes de Recoleta, que aprovecharon su estadía en Buenos Aires para compartir una cena en un lugar muy identificado con el club al que enfrentarán pocas horas después.
El plantel paraguayo, mientras tanto, se mantuvo concentrado y descansando de cara a uno de los partidos más importantes de la historia de Recoleta: el debut en una instancia de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Boca.
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