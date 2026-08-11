La broma de Alexis Mac Allister sobre su implante capilar en su regreso al Liverpool.

Ya en las instalaciones del club, el mediocampista se reencontró con sus compañeros. Uno de los primeros fue justamente Szoboszlai, con quien comparte el mediocampo. También saludó al sueco Alexander Isak, mientras que posteriormente compartió un momento en el comedor junto a Alisson Becker.

Entre abrazos, entrenamientos y bromas, Mac Allister puso en marcha una nueva temporada con Liverpool. Y, esta vez, con una novedad que rápidamente se convirtió en el blanco de sus propias humoradas: su nuevo pelo.