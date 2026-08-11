La broma de Alexis Mac Allister sobre su implante capilar en su regreso al Liverpool
El mediocampista argentino volvió a Inglaterra después de sus vacaciones y aprovechó el reencuentro con sus compañeros para bromear sobre su nuevo look.
Después de disputar el Mundial 2026 y disfrutar de unos días de descanso junto a su familia, Alexis Mac Allister regresó a Inglaterra para reincorporarse al Liverpool y comenzar la preparación de cara a la nueva temporada. Pero hubo un detalle que no pasó inadvertido en su vuelta al club: el mediocampista argentino se realizó un implante capilar y decidió tomárselo con humor al reencontrarse con sus compañeros.
Mac Allister compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su regreso a los entrenamientos y eligió a Dominik Szoboszlai como protagonista de su primera broma: “De vuelta al entrenamiento. El implante funcionó rápido, estamos iguales, Dominik Szoboszlai”, escribió el futbolista argentino junto a una serie de fotografías en las que aparece junto al mediocampista húngaro. Pero la humorada no terminó ahí. El campeón del mundo también publicó una imagen realizada con inteligencia artificial en la que aparece con un corte de pelo similar al de Szoboszlai.
El cambio de look del argentino había generado repercusión durante sus vacaciones. Sin embargo, el propio futbolista ya había contado públicamente que se había sometido al procedimiento durante una entrevista con AFA Studio: “Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada. Dije que lo hice por mi viejo, pero me parece que es más por mi hija”, había explicado entre risas.
En aquella charla, además, había revelado que estaba conforme con el proceso y que esperaba empezar a notar los resultados después del Mundial: “Estoy contento, siento que está mejor que antes. Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito. A ver si hay un canjecito”, había bromeado. El procedimiento se realizó en Buenos Aires, en un centro especializado y bajo la supervisión de los doctores Mariano Calero y Bruno Szyferman.
El reencuentro de Mac Allister con Liverpool
Liverpool recibió al argentino en sus redes sociales con un “Maca is back” para celebrar su regreso al trabajo. Mac Allister había aprovechado sus vacaciones junto a su pareja, Ailén Cova, y su hija en Turcas y Caicos, en el Caribe, antes de volver a Inglaterra.
Ya en las instalaciones del club, el mediocampista se reencontró con sus compañeros. Uno de los primeros fue justamente Szoboszlai, con quien comparte el mediocampo. También saludó al sueco Alexander Isak, mientras que posteriormente compartió un momento en el comedor junto a Alisson Becker.
Entre abrazos, entrenamientos y bromas, Mac Allister puso en marcha una nueva temporada con Liverpool. Y, esta vez, con una novedad que rápidamente se convirtió en el blanco de sus propias humoradas: su nuevo pelo.
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