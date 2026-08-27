De qué murió el hincha de River que se descompensó en el Monumental ante Independiente Santa Fe
El hombre sufrió una descompensación mientras el Millonario definía la serie por Copa Sudamericana. Recibió maniobras de reanimación y falleció en el estadio.
La noche de River en el estadio Monumental terminó con una tragedia además de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 ante Independiente Santa Fe. Un hincha murió después de sufrir una descompensación mientras se disputaba el partido ante los colombianos, por la vuelta de los octavos de final del torneo continental.
De acuerdo con la información oficial difundida tras el episodio, el hombre sufrió un cuadro cardíaco dentro del estadio y recibió asistencia médica prácticamente de inmediato. Los profesionales que intervinieron intentaron reanimarlo, pero las maniobras realizadas no lograron revertir su estado y una médica del servicio privado de asistencia del club constató su fallecimiento.
No obstante, es importante diferenciar entre el episodio cardíaco informado y la causa médica de fondo que pudo haberlo provocado. La investigación judicial deberá determinar cuáles fueron las causales concretas del fallecimiento, por lo que no se difundió una enfermedad o patología previa específica como responsable.
El hincha de River que murió durante el partido sufrió un paro cardíaco
El episodio ocurrió en el sector de acceso a la San Martín del Monumental, mientras la Banda Roja y el conjunto cafetero disputaban un encuentro decisivo. El partido terminó 1-1 y posteriormente el conjunto colombiano se impuso 8-7 en la definición por penales, pero el resultado deportivo quedó opacado por la muerte del hincha.
La información disponible indica que la causa inmediata del fallecimiento estuvo vinculada a una descompensación que derivó en un paro cardíaco. Sin embargo, las autoridades judiciales iniciaron una investigación para establecer de manera precisa las causales de la muerte y las circunstancias en las que se produjo el episodio.
El hombre se encontraba en la cancha cuando comenzó a sentirse mal. Según el parte oficial, la descompensación ocurrió mientras se encontraba dentro del estadio y motivó la intervención de los equipos de asistencia. Los efectivos presentes en el lugar acudieron para auxiliarlo y posteriormente fue trasladado al área de salud del club. Allí los profesionales comenzaron a realizar maniobras de reanimación ante la gravedad del cuadro.
El parte policial describió la situación de manera concreta: “El masculino sufrió una descompensación mientras se encontraba en el estadio, siendo trasladado al área de salud del club, donde se le practicaron maniobras de reanimación sin lograr revertir el cuadro”. Interviene en la causa la Fiscalía de Distrito Saavedra-Núñez, que dispuso actuaciones por Averiguación de Causales de Muerte, intervención de la UCM y transporte forense.
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