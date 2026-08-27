De qué murió el hincha de River que se descompensó en el Monumental ante Independiente Santa Fe

El hombre se encontraba en la cancha cuando comenzó a sentirse mal. Según el parte oficial, la descompensación ocurrió mientras se encontraba dentro del estadio y motivó la intervención de los equipos de asistencia. Los efectivos presentes en el lugar acudieron para auxiliarlo y posteriormente fue trasladado al área de salud del club. Allí los profesionales comenzaron a realizar maniobras de reanimación ante la gravedad del cuadro.

El parte policial describió la situación de manera concreta: “El masculino sufrió una descompensación mientras se encontraba en el estadio, siendo trasladado al área de salud del club, donde se le practicaron maniobras de reanimación sin lograr revertir el cuadro”. Interviene en la causa la Fiscalía de Distrito Saavedra-Núñez, que dispuso actuaciones por Averiguación de Causales de Muerte, intervención de la UCM y transporte forense.