Los futbolistas peruanos denunciados por abuso sexual por una argentina tienen nuevo club
Carlos Zambrano y Miguel Trauco, denunciados por abuso sexual por una argentina, firmaron con Sport Boys tras dejar Alianza Lima y estar más de dos meses sin club.
Carlos Zambrano y Miguel Trauco, futbolistas denunciados por abuso sexual por una ciudadana argentina, consiguieron nuevo equipo tras su salida de Alianza Lima. Ambos fueron oficializados como refuerzos de Sport Boys, club que actualmente pelea por mantener la categoría en la Primera División de Perú.
Los defensores llevaban más de dos meses sin club desde que rescindieron su contrato con Alianza Lima, institución que decidió apartarlos del plantel luego de que se conociera la denuncia. En paralelo, Sergio Peña, el otro jugador señalado en la causa, continuó su carrera en el Sakaryaspor, equipo de la segunda división de Turquía.
Sport Boys se encuentra en el puesto 16° de la tabla entre 18 equipos y necesita sumar puntos para evitar complicaciones con el descenso. La llegada de Zambrano y Trauco fue anunciada en redes sociales y ambos se incorporarán al plantel para disputar lo que resta de la temporada 2026, de la que ya se jugaron ocho fechas del Torneo Apertura.
Cómo es la denuncia que investiga la Justicia
El hecho denunciado se habría producido el 18 de enero, en el marco del amistoso entre Alianza Lima y Colo Colo correspondiente a la Serie Río de la Plata. Según la presentación judicial, los tres futbolistas habrían abusado sexualmente con acceso carnal de una joven argentina en el hotel Hyatt Centric de Montevideo.
De acuerdo a la denuncia, la mujer, de 22 años, conocía previamente a Zambrano y se dirigió al hotel donde se hospedaba el plantel junto a una amiga. En ese contexto, siempre según su relato, Trauco y Peña se habrían presentado en la habitación donde se habrían producido los hechos que ahora investiga la Justicia.
La denuncia fue realizada inicialmente en Argentina y luego derivó en la Justicia uruguaya. La joven fue atendida primero en San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios y se recolectaron elementos de prueba, entre ellos la ropa utilizada aquella noche. Tras conocerse la acusación, Alianza Lima decidió separar a los futbolistas del primer equipo. Los jugadores, por su parte, negaron haber cometido el delito del que se los acusa.
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