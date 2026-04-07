Los futbolistas peruanos denunciados por abuso sexual por una argentina tienen nuevo club

La denuncia fue realizada inicialmente en Argentina y luego derivó en la Justicia uruguaya. La joven fue atendida primero en San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios y se recolectaron elementos de prueba, entre ellos la ropa utilizada aquella noche. Tras conocerse la acusación, Alianza Lima decidió separar a los futbolistas del primer equipo. Los jugadores, por su parte, negaron haber cometido el delito del que se los acusa.

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Carlos Zambrano se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2026#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/7YVp2IEJxk — Club Sport Boys Association (@sportboys) April 7, 2026