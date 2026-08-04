Enner Valencia, el goleador que quiere Boca: 235 goles, seis en Mundiales y un recuerdo contra River
El ecuatoriano de 36 años es el elegido por Riquelme para reforzar el ataque. Tiene una extensa trayectoria internacional y un recuerdo especial con el rival de toda la vida.
Boca está decidido a sumar un delantero de jerarquía para reforzar su ataque y Enner Valencia aparece como el principal apuntado por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. A los 36 años, el delantero ecuatoriano cuenta con una trayectoria internacional de enorme peso y una estadística que explica por qué el Xeneize posó sus ojos sobre él: suma 235 goles en 698 partidos a nivel profesional.
Pero además de sus números, Valencia tiene una historia particular relacionada. En 2023 estuvo muy cerca de cruzarse con el Xeneize en la final de la Copa Libertadores, aunque la eliminación de Inter de Porto Alegre a manos de Fluminense impidió aquel enfrentamiento. Antes de eso, el ecuatoriano había sido protagonista de uno de los grandes golpes sufridos por River en aquella edición del certamen.
El delantero marcó un gol fundamental en el Monumental durante el partido de ida de los octavos de final. Su equipo terminó avanzando en la definición por penales en Porto Alegre y dejó al Millonario fuera de la competencia. Aquella actuación convirtió a Valencia en uno de los nombres más recordados de aquella campaña continental. Ahora, el destino podría ponerlo del otro lado de la historia y con la camiseta azul y oro.
Enner Valencia y una carrera internacional con pasos por Europa y América
La trayectoria de Valencia comenzó en Ecuador, donde surgió de la cantera y rápidamente se convirtió en una de las figuras del fútbol de su país. Después de sus primeros pasos profesionales, tuvo una etapa en Pachuca antes de dar el salto a Europa.
En Inglaterra defendió las camisetas de West Ham y Everton, mientras que posteriormente regresó al fútbol mexicano para jugar en Tigres. Su carrera continuó en Europa con el Fenerbahce de Turquía, donde también logró destacarse como goleador.
Luego llegó a Inter de Porto Alegre y posteriormente volvió a Pachuca, club con el que afrontó la etapa más reciente de su carrera. A lo largo de los años, el ecuatoriano consiguió títulos en Ecuador, México, Brasil y Turquía. Además, fue máximo goleador en dos campeonatos de liga: la temporada 2013/14 en México y la 2022/23 en Turquía.
Los números de Enner Valencia que seducen a Boca
El currículum estadístico del atacante explica buena parte del interés de Boca. Valencia disputó 698 partidos y convirtió 235 goles durante su carrera profesional.
Con la Selección de Ecuador alcanzó los 49 tantos y se transformó en el máximo goleador histórico de la Tricolor. Además, marcó seis goles en Mundiales, una cifra que refleja su importancia en las grandes competencias internacionales.
El delantero también llegará con experiencia en escenarios de máxima exigencia y con una característica que Boca necesita: capacidad para definir y presencia dentro del área.
Aunque sus 36 años generan inevitablemente interrogantes respecto de su actualidad física, su temporada más reciente dejó números que todavía llaman la atención. Valencia convirtió ocho goles en su última campaña y mantiene vigente su capacidad goleadora.
Cómo está la negociación entre Boca y Enner Valencia
La posibilidad de que Valencia se convierta en jugador de Boca avanzó durante las últimas horas. Desde el entorno del club argentino reconocieron que existe una propuesta para incorporarlo, mientras que desde Ecuador aseguran que el futbolista habría dado el visto bueno a la posibilidad de ponerse la camiseta azul y oro.
La decisión implicaría descartar otras alternativas que tenía sobre la mesa. Entre ellas estaba la posibilidad de regresar a Emelec, club en el que comenzó su carrera, y también la chance de reencontrarse con Jorge Sampaoli, quien lo había solicitado para reforzar a Talleres.
En Boca esperan que la operación pueda resolverse rápidamente. “Si no cambia nada, ya se viene”, es la frase que circula en estas horas en Ezeiza, a la espera de que el delantero pueda sumarse cuanto antes.
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