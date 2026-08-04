Enner Valencia, el goleador que quiere Boca: 235 goles, seis en Mundiales y un recuerdo contra River

Luego llegó a Inter de Porto Alegre y posteriormente volvió a Pachuca, club con el que afrontó la etapa más reciente de su carrera. A lo largo de los años, el ecuatoriano consiguió títulos en Ecuador, México, Brasil y Turquía. Además, fue máximo goleador en dos campeonatos de liga: la temporada 2013/14 en México y la 2022/23 en Turquía.

Los números de Enner Valencia que seducen a Boca

El currículum estadístico del atacante explica buena parte del interés de Boca. Valencia disputó 698 partidos y convirtió 235 goles durante su carrera profesional.

Con la Selección de Ecuador alcanzó los 49 tantos y se transformó en el máximo goleador histórico de la Tricolor. Además, marcó seis goles en Mundiales, una cifra que refleja su importancia en las grandes competencias internacionales.

El delantero también llegará con experiencia en escenarios de máxima exigencia y con una característica que Boca necesita: capacidad para definir y presencia dentro del área.

Aunque sus 36 años generan inevitablemente interrogantes respecto de su actualidad física, su temporada más reciente dejó números que todavía llaman la atención. Valencia convirtió ocho goles en su última campaña y mantiene vigente su capacidad goleadora.

Cómo está la negociación entre Boca y Enner Valencia

La posibilidad de que Valencia se convierta en jugador de Boca avanzó durante las últimas horas. Desde el entorno del club argentino reconocieron que existe una propuesta para incorporarlo, mientras que desde Ecuador aseguran que el futbolista habría dado el visto bueno a la posibilidad de ponerse la camiseta azul y oro.

La decisión implicaría descartar otras alternativas que tenía sobre la mesa. Entre ellas estaba la posibilidad de regresar a Emelec, club en el que comenzó su carrera, y también la chance de reencontrarse con Jorge Sampaoli, quien lo había solicitado para reforzar a Talleres.

En Boca esperan que la operación pueda resolverse rápidamente. “Si no cambia nada, ya se viene”, es la frase que circula en estas horas en Ezeiza, a la espera de que el delantero pueda sumarse cuanto antes.