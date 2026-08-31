Los homenajes del fútbol argentino a Lionel Messi tras retirarse de la Selección Argentina
Los clubes de Primera División aprovecharon sus partidos para reconocer la trayectoria del capitán argentino.
El anuncio de Lionel Messi generó una reacción inmediata en el fútbol argentino. A penas se conoció su decisión de ponerle punto final a su historia con la Selección Argentina, comenzaron a multiplicarse los mensajes de agradecimiento y las muestras de cariño hacia el futbolista que durante más de dos décadas representó al país.
La emoción también llegó a las canchas. Los partidos correspondientes a la fecha 7 del Clausura se convirtieron en el escenario elegido por distintos clubes para homenajear al capitán argentino, con banderas, camisetas, carteles y hasta cánticos desde las tribunas.
A lo largo de la jornada, diferentes equipos encontraron la manera de reconocer al 10. Algunos lo hicieron antes del comienzo de los encuentros y otros durante los partidos, pero todos coincidieron en un mismo mensaje: agradecimiento por su legado con la camiseta albiceleste.
Los homenajes en las canchas
En La Plata, Estudiantes recibió a Newell's y el plantel del Pincha posó antes del partido con una bandera que llevaba una frase contundente: “Gracias eternas Messi”.
El club ya había publicado horas antes un mensaje dedicado al futbolista: “Por ser argentino, por nunca rendirte y por hacernos tan felices, gracias para toda la vida”.
La despedida también se sintió en Florencio Varela. Durante el partido entre Defensa y Justicia y Platense, los hinchas del Halcón comenzaron a corear “Messi, Messi...” cuando el encuentro llegó al minuto 10.
Además, los futbolistas de Defensa y Justicia posaron con una remera que llevaba el mensaje “Gracias Messi”, sumándose al reconocimiento colectivo.
Los homenajes se trasladaron luego a Córdoba. En el encuentro entre Instituto y San Lorenzo, apareció en la popular una bandera argentina con una frase que hizo referencia al apodo del conjunto local: “Gracias Leo por tanta Gloria”.
La camiseta de Messi también estuvo presente
En Victoria, Barracas Central visitó a Tigre y el reconocimiento apareció desde el vestuario del conjunto visitante. El Guapo colocó una camiseta número 10 de la Selección Argentina y acompañó la imagen con un mensaje dedicado al capitán.
“Gracias por defender la camiseta de la Selección Argentina, por representarnos en cada rincón del mundo y por hacernos felices durante tantos años, Leo. Una historia que quedará para siempre en el corazón de todos los argentinos. Por siempre, el '10'”, escribieron desde el club.
Cuando los equipos salieron al campo de juego, los jugadores de Barracas volvieron a mostrar la camiseta de Messi. Del otro lado, los futbolistas de Tigre exhibieron una bandera argentina con otro mensaje de despedida: “Simplemente gracias 10”.
Las imágenes que dejaron los partidos de este lunes fueron apenas algunas de las primeras muestras de reconocimiento que comenzaron a aparecer en el fútbol argentino después del anuncio de Messi.
Con su decisión, el capitán abrió una nueva etapa en su relación con la Selección. Y mientras todavía queda tiempo para su última presentación oficial con la camiseta argentina, los homenajes ya empezaron a multiplicarse en cada cancha.
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