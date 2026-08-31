Los homenajes del fútbol argentino a Lionel Messi tras retirarse de la Selección Argentina

La despedida también se sintió en Florencio Varela. Durante el partido entre Defensa y Justicia y Platense, los hinchas del Halcón comenzaron a corear “Messi, Messi...” cuando el encuentro llegó al minuto 10.

Además, los futbolistas de Defensa y Justicia posaron con una remera que llevaba el mensaje “Gracias Messi”, sumándose al reconocimiento colectivo.

Los homenajes se trasladaron luego a Córdoba. En el encuentro entre Instituto y San Lorenzo, apareció en la popular una bandera argentina con una frase que hizo referencia al apodo del conjunto local: “Gracias Leo por tanta Gloria”.

La camiseta de Messi también estuvo presente

En Victoria, Barracas Central visitó a Tigre y el reconocimiento apareció desde el vestuario del conjunto visitante. El Guapo colocó una camiseta número 10 de la Selección Argentina y acompañó la imagen con un mensaje dedicado al capitán.

“Gracias por defender la camiseta de la Selección Argentina, por representarnos en cada rincón del mundo y por hacernos felices durante tantos años, Leo. Una historia que quedará para siempre en el corazón de todos los argentinos. Por siempre, el '10'”, escribieron desde el club.

Cuando los equipos salieron al campo de juego, los jugadores de Barracas volvieron a mostrar la camiseta de Messi. Del otro lado, los futbolistas de Tigre exhibieron una bandera argentina con otro mensaje de despedida: “Simplemente gracias 10”.

Las imágenes que dejaron los partidos de este lunes fueron apenas algunas de las primeras muestras de reconocimiento que comenzaron a aparecer en el fútbol argentino después del anuncio de Messi.

Con su decisión, el capitán abrió una nueva etapa en su relación con la Selección. Y mientras todavía queda tiempo para su última presentación oficial con la camiseta argentina, los homenajes ya empezaron a multiplicarse en cada cancha.