Los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Entre las referencias más repetidas aparecieron marcas como Café Cabrales y Kit Kat, que fueron utilizadas por los hinchas para ironizar sobre el tono violeta de la camiseta. Así, el humor volvió a ser el canal elegido para expresar el descontento y convertir el lanzamiento en tendencia en las redes sociales. Más allá de eso, otra parte de la hinchada celebró este nuevo diseño de cara a una temporada que busca seguir mejorando y poder disputar la Copa Sudamericana 2026 de la mejor manera posible.