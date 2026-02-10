Los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River
La tercera camiseta violeta del Millonario generó polémica entre los hinchas, que expresaron su disconformidad con memes y comparaciones virales en redes sociales.
Este martes fue día de estreno para River y Boca. La marca Adidas presentó las terceras camisetas de los dos clubes más populares del país, pero las reacciones fueron muy distintas. Mientras que del lado del Xeneize hubo elogios, entre los hinchas del Millonario predominó la desaprobación y las redes sociales se llenaron de memes.
La nueva camiseta del Millonario apuesta por un violeta profundo como color principal, un tono que el club ya había utilizado de manera esporádica en temporadas anteriores, como en 2008 y 2018, y que ahora regresa con mayor protagonismo. Sobre esa base, se mantiene la tradicional banda roja cruzando el pecho.
El diseño suma además finos bordes blancos que resaltan el contraste de la banda, junto con detalles característicos como las tres tiras de Adidas en los hombros y el lema institucional “Grandeza” estampado en la parte posterior del cuello. La indumentaria cuenta con versión jugador y versión hincha.
Pese a la intención de combinar tradición y modernidad, una parte importante de la parcialidad millonaria se mostró disconforme, especialmente con el color elegido. Las críticas rápidamente se transformaron en bromas y comparaciones virales que tuvieron gran impacto en Internet.
Entre las referencias más repetidas aparecieron marcas como Café Cabrales y Kit Kat, que fueron utilizadas por los hinchas para ironizar sobre el tono violeta de la camiseta. Así, el humor volvió a ser el canal elegido para expresar el descontento y convertir el lanzamiento en tendencia en las redes sociales. Más allá de eso, otra parte de la hinchada celebró este nuevo diseño de cara a una temporada que busca seguir mejorando y poder disputar la Copa Sudamericana 2026 de la mejor manera posible.
