Los mejores memes de la foto oficial de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En conferencia de prensa, el técnico argentino aclaró que la medida busca proteger la integridad del jugador antes de devolverlo a la competencia oficial. "Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar. Cuidamos a la persona y al jugador; entendemos que en este partido no está en las condiciones", argumentó el entrenador, quien de todas formas calificó al ex River como un "chico extraordinario".