Los mejores memes de la foto oficial de Julián Álvarez en Atlético de Madrid
Tras caerse su pase al Barcelona, la Araña posó para la imagen institucional de la temporada con un semblante que no pasó desapercibido en las redes.
El mercado de pases europeo dejó secuelas profundas en la capital española y el nombre de Julián Álvarez quedó en el centro de la escena. Tras intentar forzar su salida hacia el Barcelona durante las últimas semanas, la Araña debió reincorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid y el clima dista de ser el ideal.
La confirmación llegó de la mano de las fotos oficiales del club para esta temporada, donde la mueca del atacante cordobés desató una lluvia de reacciones y memes en la red social X.
A diferencia de la sonrisa amplia que caracterizó sus anteriores etapas, la imagen institucional mostró a un Julián con semblante serio, apagado y visiblemente incómodo con la situación. La postura del futbolista de 26 años responde al golpe emocional de no haber concretado su mudanza a Cataluña, sumado a un plan de trabajo en solitario que realizó al regresar de sus vacaciones mientras las dirigencias negociaban sin llegar a un acuerdo.
El impacto de la captura no tardó en trasladarse al plano deportivo. En la previa del estreno liguero frente al Málaga, Diego Simeone tomó la decisión de marginarlo de la nómina de convocados. El Cholo fue categórico al referirse al presente de su dirigido y respaldó la postura de la cúpula directiva para dar por terminada la novela del verano.
En conferencia de prensa, el técnico argentino aclaró que la medida busca proteger la integridad del jugador antes de devolverlo a la competencia oficial. "Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar. Cuidamos a la persona y al jugador; entendemos que en este partido no está en las condiciones", argumentó el entrenador, quien de todas formas calificó al ex River como un "chico extraordinario".
Con el libro de pases en su etapa final y las puertas del Camp Nou cerradas, el delantero de la Selección Argentina deberá dar vuelta la página rápidamente para reencontrarse con su mejor versión futbolística y ganarse nuevamente un lugar en la consideración del cuerpo técnico colchonero.
Los mejores memes sobre la foto de Julián Álvarez
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