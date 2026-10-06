Tomás Roncero volvió a atacar a Messi antes de su despedida: "Tantas veces fracasó y..."

También apuntó contra su rendimiento con Argentina

Las críticas de Roncero no quedaron limitadas al paso de Messi por el fútbol europeo. El periodista también repasó algunas derrotas del seleccionado argentino y cuestionó su participación en determinadas instancias decisivas. “En la final de España, ¿qué pasó? Ni la olió. En el Mundial, desde octavos a la final, no metió un gol. En las semifinales, ninguna; en los cuartos, ninguna", sostuvo.

Sus declaraciones aparecen justo cuando el capitán está a horas de disputar el último partido de su carrera internacional con Argentina. El rosarino enfrentará a Benín este martes desde las 20 en el estadio Monumental, en una jornada que estará marcada por la despedida del capitán.

La comparación de Roncero con Maradona, Pelé y Cristiano

El periodista español también fue contundente cuando le tocó responder quién considera que debería ocupar el primer lugar en la historia del fútbol. “El mejor de la historia será Di Stéfano, será Pelé, será Cruyff, será Zidane, será Maradona antes que él. Y Cristiano, que incluso en su final, le tiraron todo en contra”, afirmó.

La postura de Roncero generó repercusión por el momento elegido para expresar sus críticas. Mientras Argentina prepara una celebración para despedir a uno de los futbolistas más importantes de su historia, el periodista volvió a intentar instalar el debate sobre el lugar del astro rosarino entre las grandes leyendas.