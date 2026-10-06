Tomás Roncero volvió a atacar a Messi antes de su despedida: "Tantas veces fracasó y..."
El periodista de El Chiringuito puso en duda que el capitán argentino sea el mejor de todos los tiempos y repasó algunas de sus derrotas más recordadas en Barcelona y la Selección.
Mientras Lionel Messi se prepara para disputar su último partido con la Selección Argentina, las opiniones sobre su legado volvieron a ocupar el centro de la escena. En España, Tomás Roncero, periodista de El Chiringuito y reconocido simpatizante del Real Madrid, protagonizó una fuerte polémica al cuestionar el lugar histórico que ocupa el capitán argentino.
En la previa del amistoso entre Argentina y Benín, el periodista sostuvo que Messi es "un grandísimo jugador", aunque consideró que está lejos de la dimensión que muchos le atribuyen. Su análisis incluyó referencias a algunas de las derrotas más dolorosas de la carrera del rosarino, tanto durante su etapa en el Barcelona como con el seleccionado argentino.
Roncero fue todavía más contundente al negar que Messi sea el mejor futbolista de todos los tiempos y compararlo con otras figuras históricas. Durante su intervención televisiva, el periodista español puso el foco en los partidos en los que, según su mirada, Messi no logró marcar diferencias en momentos determinantes.
Tomás Roncero cuestionó el legado de Lionel Messi
“Te saco yo cuando el Bayern le metió 8, dónde estaba él; te saco cuando el Liverpool le metió 4, dónde estaba él; te saco cuando la Roma le metió 3, dónde estaba él”, lanzó Roncero al recordar algunas de las eliminaciones más duras sufridas por Barcelona en la Champions League.
El panelista también mencionó otros tropiezos europeos, entre ellos la eliminación frente al Atlético de Madrid, la serie contra el PSG y un penal fallado ante Chelsea. Para Roncero, esos episodios deberían tener un peso mayor a la hora de analizar la carrera del argentino. “Tantas veces fracasó y le maquillaban, le tapaban, porque la prensa de Barcelona estaba obsesionada con él”, afirmó.
También apuntó contra su rendimiento con Argentina
Las críticas de Roncero no quedaron limitadas al paso de Messi por el fútbol europeo. El periodista también repasó algunas derrotas del seleccionado argentino y cuestionó su participación en determinadas instancias decisivas. “En la final de España, ¿qué pasó? Ni la olió. En el Mundial, desde octavos a la final, no metió un gol. En las semifinales, ninguna; en los cuartos, ninguna", sostuvo.
Sus declaraciones aparecen justo cuando el capitán está a horas de disputar el último partido de su carrera internacional con Argentina. El rosarino enfrentará a Benín este martes desde las 20 en el estadio Monumental, en una jornada que estará marcada por la despedida del capitán.
La comparación de Roncero con Maradona, Pelé y Cristiano
El periodista español también fue contundente cuando le tocó responder quién considera que debería ocupar el primer lugar en la historia del fútbol. “El mejor de la historia será Di Stéfano, será Pelé, será Cruyff, será Zidane, será Maradona antes que él. Y Cristiano, que incluso en su final, le tiraron todo en contra”, afirmó.
La postura de Roncero generó repercusión por el momento elegido para expresar sus críticas. Mientras Argentina prepara una celebración para despedir a uno de los futbolistas más importantes de su historia, el periodista volvió a intentar instalar el debate sobre el lugar del astro rosarino entre las grandes leyendas.
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