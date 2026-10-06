El emotivo video de la FIFA para despedir a Messi antes de su último partido con Argentina
El máximo organismo del fútbol mundial publicó un homenaje especial para el capitán argentino, que este martes jugará su último encuentro con la camiseta de la Selección.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya comenzó a vivirse en todos los rincones del mundo. A pocas horas de su último partido con la camiseta albiceleste, la FIFA se sumó a los homenajes con un emotivo video que recorre distintos capítulos de la extraordinaria carrera del capitán argentino.
El material fue publicado en las redes sociales del máximo organismo del fútbol mundial y apareció en la previa del amistoso frente a Benín, que se disputará este martes desde las 20 en el estadio Monumental. Será una noche histórica para el fútbol argentino, ya que el 10 cerrará definitivamente su etapa como jugador del seleccionado después de más de dos décadas.
El video repasa diferentes momentos de la relación entre Messi y la Selección, desde sus primeros pasos con las categorías juveniles hasta las grandes conquistas que transformaron para siempre su legado con la camiseta argentina. El vínculo comenzó a tomar dimensión internacional en 2005, cuando Messi fue una de las grandes figuras del Mundial Sub 20.
La FIFA homenajeó la historia de Messi con Argentina
Ese mismo año llegó su debut con la Selección Mayor y empezó un recorrido que atravesó generaciones, entrenadores, compañeros y distintas competencias. A lo largo de su trayectoria, el rosarino disputó 207 partidos con la Selección Mayor y convirtió 125 goles. Además, consiguió los principales títulos que durante tantos años fueron esquivos para el fútbol argentino.
Después de varias finales perdidas y momentos de enorme frustración, Messi consiguió romper la racha negativa con la Copa América 2021. El triunfo ante Brasil en el Maracaná significó su primera gran consagración con la Mayor y abrió una etapa completamente diferente. En 2022 llegó otro título inolvidable: la Finalissima frente a Italia.
Sin embargo, el momento más importante todavía estaba por llegar. En Qatar, Messi lideró a la Selección hacia la Copa del Mundo. El triunfo ante Francia en la final le permitió cumplir el sueño que había perseguido durante toda su carrera y completar una colección de títulos que ya incluía la Copa América y la Finalissima.
La Copa América 2024 fue el cuarto trofeo de aquella etapa dorada. En apenas tres años, la Scaloneta consiguió cuatro títulos y consolidó una generación que quedó definitivamente en la historia.
La carrera internacional de Messi tuvo además un último capítulo mundialista en 2026. Argentina llegó hasta la final de la Copa del Mundo, donde perdió 1-0 ante España en tiempo suplementario. El capitán terminó aquella competencia con ocho goles y cuatro asistencias, antes de confirmar el 31 de agosto su decisión de ponerle punto final a su recorrido con la Selección. Sin embargo, todavía quedaba una última cita frente al público argentino.
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