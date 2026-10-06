El emotivo video de la FIFA para despedir a Messi antes de su último partido con Argentina

Después de varias finales perdidas y momentos de enorme frustración, Messi consiguió romper la racha negativa con la Copa América 2021. El triunfo ante Brasil en el Maracaná significó su primera gran consagración con la Mayor y abrió una etapa completamente diferente. En 2022 llegó otro título inolvidable: la Finalissima frente a Italia.

Sin embargo, el momento más importante todavía estaba por llegar. En Qatar, Messi lideró a la Selección hacia la Copa del Mundo. El triunfo ante Francia en la final le permitió cumplir el sueño que había perseguido durante toda su carrera y completar una colección de títulos que ya incluía la Copa América y la Finalissima.

La Copa América 2024 fue el cuarto trofeo de aquella etapa dorada. En apenas tres años, la Scaloneta consiguió cuatro títulos y consolidó una generación que quedó definitivamente en la historia.

Se va el jugador. Queda la leyenda. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/L474lTgYaG — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 6, 2026

La carrera internacional de Messi tuvo además un último capítulo mundialista en 2026. Argentina llegó hasta la final de la Copa del Mundo, donde perdió 1-0 ante España en tiempo suplementario. El capitán terminó aquella competencia con ocho goles y cuatro asistencias, antes de confirmar el 31 de agosto su decisión de ponerle punto final a su recorrido con la Selección. Sin embargo, todavía quedaba una última cita frente al público argentino.