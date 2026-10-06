"Gracias, Leo": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina

Una despedida a la altura de una era histórica

El partido frente a Benín será mucho más que un amistoso para los argentinos. Será la última oportunidad de ver a Messi defendiendo oficialmente los colores de la Selección en el país, en un estadio Monumental que se prepara para recibirlo con una ovación histórica.

El vínculo entre el rosarino y el seleccionado estuvo marcado durante años por momentos de enorme presión, críticas, frustraciones y también por una transformación que terminó con la obtención de los trofeos más importantes. La Copa América 2021 fue el primer gran título de la etapa dorada, seguida por la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. A eso se suma la Copa América 2024, que consolidó a aquella generación como una de las más exitosas de la historia argentina.