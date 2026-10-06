"Gracias, Leo": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina
La organismo compartió un video que recorre más de dos décadas de historia del capitán con la albiceleste y le dedicó un mensaje especial en la previa del partido ante Benín.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene su homenaje oficial. A pocas horas del último partido del capitán con la camiseta albiceleste, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video en sus redes sociales para repasar una historia que comenzó hace más de 20 años y que terminó convirtiéndose en una de las más importantes del fútbol mundial.
El material audiovisual fue compartido durante la previa del encuentro entre Argentina y Benín, que se disputará este martes desde las 20 en el estadio Monumental. El partido tendrá un significado especial para todos los hinchas argentinos, ya que marcará la última presentación de Messi con el seleccionado nacional después de una extensa trayectoria.
El video de la AFA para Lionel Messi
El homenaje tiene como protagonista al escudo de la Selección, que funciona como una especie de narrador para recorrer los distintos momentos de la carrera de Messi con la camiseta celeste y blanca. Desde sus primeros pasos hasta los títulos que marcaron una generación, el video busca condensar una historia que atravesó más de dos décadas.
La publicación apareció en un momento cargado de emoción para el fútbol argentino. El 10 está a punto de cerrar una etapa que comenzó oficialmente en 2005 y que incluyó Mundiales, Copas América, una Finalissima y, sobre todo, la conquista del Mundial de Qatar 2022. La AFA acompañó las imágenes con un mensaje especialmente dedicado al capitán. "Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno, capitán", escribió la cuenta oficial en Instagram.
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Una despedida a la altura de una era histórica
El partido frente a Benín será mucho más que un amistoso para los argentinos. Será la última oportunidad de ver a Messi defendiendo oficialmente los colores de la Selección en el país, en un estadio Monumental que se prepara para recibirlo con una ovación histórica.
El vínculo entre el rosarino y el seleccionado estuvo marcado durante años por momentos de enorme presión, críticas, frustraciones y también por una transformación que terminó con la obtención de los trofeos más importantes. La Copa América 2021 fue el primer gran título de la etapa dorada, seguida por la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. A eso se suma la Copa América 2024, que consolidó a aquella generación como una de las más exitosas de la historia argentina.
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