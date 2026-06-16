Los parches especiales que usarán Lionel Messi, Dibu Martínez y ocho debutantes argentinos en el Mundial 2026
La FIFA implementó nuevas insignias para el Mundial 2026. Messi, Dibu Martínez y ocho jugadores de la Selección Argentina tendrán distintivos especiales.
La FIFA estrenará en el Mundial 2026 un sistema de parches especiales para reconocer a futbolistas distinguidos y debutantes en la Copa del Mundo. En la Selección Argentina, Lionel Messi y Emiliano Martínez lucirán insignias por sus logros en Qatar 2022, mientras que otros ocho jugadores tendrán un emblema por disputar su primer Mundial.
La defensa del título mundial por parte de la Albiceleste tendrá un detalle inédito en las camisetas. De cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA lanzó una nueva iniciativa para identificar a futbolistas que hayan recibido reconocimientos individuales o que estén disputando su primer Mundial.
En el caso de la Albiceleste, serán ocho los jugadores que llevarán un parche especial por tratarse de debutantes en una Copa del Mundo. Los elegidos son Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López. La insignia estará ubicada en una de las mangas de la camiseta y formará parte de una campaña impulsada por la FIFA para destacar a los futbolistas que atraviesan por primera vez la experiencia mundialista.
Los reconocimientos para Messi y Dibu Martínez
Además de los debutantes, dos figuras argentinas tendrán distintivos exclusivos por sus logros en Qatar 2022. Lionel Messi llevará dos parches especiales. Uno de ellos lo identificará como el ganador del Balón de Oro del último Mundial, mientras que el otro reconocerá su condición de futbolista con más participaciones en Copas del Mundo, marca que comparte con el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo "Memo" Ochoa.
Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez lucirá una insignia especial por haber sido distinguido con el Guante de Oro como mejor arquero de Qatar 2022, torneo en el que fue una de las grandes figuras de la consagración argentina.
De dónde proviene esta iniciativa propuesta en el Mundial 2026
La iniciativa tiene antecedentes en otras competencias deportivas. En la NBA, por ejemplo, los jugadores distinguidos durante la temporada suelen portar identificaciones especiales para destacar premios individuales o logros colectivos.
En el fútbol, una de las experiencias más recientes se dio en la Ligue 1 de Francia, donde se implementó un parche para identificar al goleador del campeonato. El argentino Joaquín Panichelli fue uno de los futbolistas que llegó a utilizar esa distinción durante una destacada temporada antes de sufrir una lesión.
Más allá de estas novedades, los 26 convocados por Lionel Scaloni seguirán luciendo en el pecho el tradicional parche de campeón del mundo que la Selección Argentina utiliza desde la conquista de Qatar 2022. Así, entre nuevas insignias, reconocimientos históricos y el objetivo de defender la corona, la Albiceleste sumará un detalle distintivo más en su camino por el Mundial 2026.
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