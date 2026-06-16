Los parches especiales que usarán Lionel Messi, Dibu Martínez y ocho debutantes argentinos en el Mundial 2026

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez lucirá una insignia especial por haber sido distinguido con el Guante de Oro como mejor arquero de Qatar 2022, torneo en el que fue una de las grandes figuras de la consagración argentina.

image

De dónde proviene esta iniciativa propuesta en el Mundial 2026

La iniciativa tiene antecedentes en otras competencias deportivas. En la NBA, por ejemplo, los jugadores distinguidos durante la temporada suelen portar identificaciones especiales para destacar premios individuales o logros colectivos.

En el fútbol, una de las experiencias más recientes se dio en la Ligue 1 de Francia, donde se implementó un parche para identificar al goleador del campeonato. El argentino Joaquín Panichelli fue uno de los futbolistas que llegó a utilizar esa distinción durante una destacada temporada antes de sufrir una lesión.

image

Más allá de estas novedades, los 26 convocados por Lionel Scaloni seguirán luciendo en el pecho el tradicional parche de campeón del mundo que la Selección Argentina utiliza desde la conquista de Qatar 2022. Así, entre nuevas insignias, reconocimientos históricos y el objetivo de defender la corona, la Albiceleste sumará un detalle distintivo más en su camino por el Mundial 2026.