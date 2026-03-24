Los primeros clubes del fútbol argentino que se expresaron por el Día de la Memoria
Fueron varios los equipos de Primera División que ya se manifestaron en sus redes sociales con mensajes conmemorativos por el Día de la Memoria.
Al llegar la medianoche y dar inicio oficialmente al 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el fútbol argentino volvió a demostrar que su compromiso con la historia trasciende los colores.
En un aniversario de especial sensibilidad como lo es el 50° del golpe de Estado de 1976, los principales clubes de la Primera División inundaron las redes sociales con mensajes unificados bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.
"Boca Juniors ratifica su compromiso por mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina. A 50 años del golpe cívico-militar, decimos #NuncaMás", escribió el "Xeneize", siendo uno de los primeros clubes en expresarse.
Del mismo modo, La Liga Profesional de Fútbol también se manifestó durante esta jornada especial. Además, a lo largo de toda la fecha, los diferentes equipos posaron con banderas conmemorativas en la previa a los partidos.
El fútbol argentino #NuncaMás
Apenas el reloj marcó las 00:00 horas, las cuentas oficiales de las instituciones deportivas comenzaron a publicar piezas gráficas y videos conmemorativos. Entre los primeros en manifestarse estuvieron los clubes más importantes del país, reafirmando que las entidades sociales y deportivas son pilares fundamentales en la construcción de la memoria colectiva.
Los primeros clubes en manifestarse por el Día de la Memoria
- Boca
- Racing Club
- San Lorenzo
- Huracán
- Newell's
- Rosario Central
- San Martín de Tucumán
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