Día de la Memoria EN VIVO: marchas y homenajes, minuto a minuto

Una multitud se manifiesta este martes 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe de Estado.

Foto: Noticias Argentinas. 

Un contexto de negacionismo oficial por parte del Gobierno de Javier Milei, se conmemora este martes un nuevo Día de la Memoria, por la Verdad y la justicia, que resulta especial, ya que se trata del aniversario 50 del fatítico golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Se trata de una jornada de reflexión colectiva, que se espera con homenajes y marchas en todo el país, y en la que además se desplegará una amplia agenda cultural que articula memoria y arte.

Durante toda la semana, distintos espacios culturales, organizaciones y colectivos impulsaron actividades que invitan a revisitar el pasado reciente a través de la literatura, el cine, el teatro, la música y las intervenciones urbanas, en rechazo a la impunidad y al silencio cómplice, y en defensa de los derechos humanos.

Minuto a minuto del Día de la Memoria

Pablo Grillo, presente en la Vigilia por la Memoria en Plaza de Mayo

A horas de que se cumplan 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar, Pablo Grillo participó de la Vigilia por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, donde fue recibido con aplausos.

El fotógrafo llegó sonriente, con su cámara, una camiseta argentina y un piluso con las iniciales CFK, acompañado por su padre. En una jornada cargada de emoción, fue presentado, subió al escenario, saludó a la multitud, que celebró su asombrosa recuperación; y volvió a desplegar su arte: sacar fotos.

Pablo Grillo en la vigilia por el Día de la Memoria. Foto: La Garganta Poderosa.

Guía con las principales propuestas por el Día de la Memoria

Ferias, muestras y actividades culturales

  • En el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) continúa la Feria del Libro de Derechos Humanos “Derechos en Letras”, con entrada gratuita. Incluye mesas de debate y paneles sobre memoria, ambiente y escritura.
  • En la Casa de la Militancia (H.I.J.O.S.), dentro del mismo predio, se realiza “Feria y Memoria” (domingo, de 13 a 20), con más de 70 productores, radio abierta e intervenciones.
  • En el Centro Cultural Paco Urondo (UBA) sigue la muestra “Violencia económico-militar”, disponible hasta el 1° de mayo.

Teatro y performances

  • "24 toneladas" (domingo 22 y 29, 17 hs) en Beckett Teatro, una obra que reconstruye la quema de libros durante la dictadura.
  • "Mi vida anterior" en Dumont 4040 (jueves 18 hs y sábados 20 hs), basada en testimonios de desaparición.
  • "La memoria futura", recorrido performático en el Parque de la Memoria con relatos de Abuelas de Plaza de Mayo (funciones entre fines de marzo y abril).
  • "Huellas de Haroldo" (viernes 21 hs) en el Teatro Payró.
  • Estrenos: "Pasos en Resistencia" (26 de marzo), "Antes del 24" (desde el 3 de abril) y "El reverso de la memoria" (desde el 10 de abril).

Cine y documentales

  • Proyección de "Garage Olimpo" (domingo 22, 18 hs) en la Sala Leopoldo Lugones.
  • Jornada de cine documental de DocuDAC (miércoles 25, Vera 559).
  • Proyección de "Identidad" (lunes 24, Teatro Empire), sobre el nieto restituido Daniel Santucho Navajas.
  • Ciclo "A 50 años del golpe: formas de la memoria" con "Los rubios", de Albertina Carri (jueves 26, ENERC).

Intervenciones y actividades especiales

  • "Mesas de la memoria. El Nunca Más a 50 años del golpe" (miércoles 25, Centro Cultural Rojas).
  • "Recoletazo" en el Centro Cultural Recoleta (miércoles 25), una intervención colectiva que retoma el espíritu del Siluetazo.

Literatura y charlas

  • Presentación de "Correlatos" (lunes 23, Paco Urondo), espectáculo basado en la obra de Martín Kohan.
  • Charla "Contar la dictadura: ficción, testimonio y biografía" (jueves, Librería del Fondo).

Actividades centrales del 24 de marzo

  • Vigilia "50 gargantas contra la impunidad", convocada por La Poderosa en la Plaza de Mayo, desde las 14, con intervenciones artísticas y paneles.
  • Movilización a Plaza de Mayo a 50 años del Golpe Estado Cívico Militar
  • "Peña y locro por la Memoria" en La Trinchera Casa Cultural (desde las 13), con música en vivo y danzas.

Lanzamientos especiales

  • Estreno digital de "Décimas de Nunca Más", con Teresa Parodi y León Gieco, junto a otros artistas, en homenaje a Madres y Abuelas.

El Gobierno dio un adelanto de su nuevo y provocador video por el Día de la Memoria

En la vísperas de una fecha de alta sensibilidad histórica, el Gobierno Nacional volvió a encender la polémica al difundir este lunes un "adelanto" de su pieza audiovisual oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia "completa".

El video, que será publicado íntegramente este martes desde las 9 de la mañana al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, ratifica la línea discursiva oficial que busca reflotar la denominada "teoría de los dos demonios" y cuestiona el relato histórico consolidado por los organismos de Derechos Humanos.

Masiva vigilia por el Día de la Memoria

La Plaza de Mayo se convirtió este lunes en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad, miles de personas se concentraron desde la tarde para esperar el inicio del 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en lo que representa el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

La convocatoria, que comenzó a las 16:00 horas, superó las expectativas de los organizadores. Organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y familias autoconvocadas colmaron el histórico paseo frente a la Casa Rosada.

