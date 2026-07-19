Los Pumas homenajearon a la Selección Argentina del '86 con una camiseta especial

El homenaje fue recibido con entusiasmo por los miles de hinchas que colmaron el Estadio Único Madre de Ciudades. Apenas los jugadores ingresaron al campo de juego, las tribunas estallaron con el clásico cántico dedicado a Inglaterra, en una previa cargada de simbolismo por la reciente victoria de la Selección Argentina sobre ese mismo rival en las semifinales del Mundial 2026.

La palabra de Agustín Creevy sobre el homenaje a Diego Maradona: "Un orgullo enorme"

Entre quienes se emocionaron con el reconocimiento a la Selección campeona del '86 estuvo el excapitán de Los Pumas, quien aseguró que el homenaje tuvo un significado muy especial para todo el plantel.

"Fue buenísimo, estuvo muy lindo. Fue un homenaje hermoso que se hizo, así que me puso muy feliz y muy contento por esa actitud que tuvieron", expresó el experimentado jugador en diálogo con TN.

Más allá del resultado deportivo, Creevy destacó la carga simbólica que tuvo vestir esa camiseta y lo que representa defender los colores argentinos en cualquier disciplina.

"Les dio mucho porque es un montón de cosas que te generan adentro. Representar a la Argentina en el deporte que sea es un orgullo enorme y me parece que está buenísimo", concluyó.