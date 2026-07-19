Los Pumas homenajearon a la Selección Argentina del '86 con una camiseta especial
El seleccionado argentino de rugby enfrentó a Inglaterra con una casaca inspirada en la histórica camiseta de México 1986, en homenaje a Diego Maradona.
En una jornada atravesada por el clima mundialista, Los Pumas protagonizaron un emotivo homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986 para enfrentar a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship.
El encuentro que terminó con una polémica derrota por 31-24 en Santiago del Estero, el equipo dirigido por Felipe Contepomi salió a la cancha con una camiseta azul inspirada en la histórica casaca que utilizó el conjunto de Diego Maradona frente a los ingleses en los cuartos de final de aquella Copa del Mundo.
La indumentaria fue diseñada especialmente para la ocasión y buscó replicar con la mayor fidelidad posible el modelo original de hace cuatro décadas. Para reforzar esa similitud, el patrocinador principal fue ubicado sobre las mangas, dejando el frente de la camiseta despejado, tal como sucedía con la utilizada por la Selección Argentina en el estadio Azteca.
La iniciativa estuvo a cargo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) junto a la marca que viste al seleccionado, la misma que acompañó al equipo campeón del mundo en 1986. Además de la camiseta, también se confeccionó un pantalón exclusivo para el encuentro, como parte del reconocimiento a uno de los capítulos más emblemáticos de la historia del deporte argentino.
El homenaje fue recibido con entusiasmo por los miles de hinchas que colmaron el Estadio Único Madre de Ciudades. Apenas los jugadores ingresaron al campo de juego, las tribunas estallaron con el clásico cántico dedicado a Inglaterra, en una previa cargada de simbolismo por la reciente victoria de la Selección Argentina sobre ese mismo rival en las semifinales del Mundial 2026.
La palabra de Agustín Creevy sobre el homenaje a Diego Maradona: "Un orgullo enorme"
Entre quienes se emocionaron con el reconocimiento a la Selección campeona del '86 estuvo el excapitán de Los Pumas, quien aseguró que el homenaje tuvo un significado muy especial para todo el plantel.
"Fue buenísimo, estuvo muy lindo. Fue un homenaje hermoso que se hizo, así que me puso muy feliz y muy contento por esa actitud que tuvieron", expresó el experimentado jugador en diálogo con TN.
Más allá del resultado deportivo, Creevy destacó la carga simbólica que tuvo vestir esa camiseta y lo que representa defender los colores argentinos en cualquier disciplina.
"Les dio mucho porque es un montón de cosas que te generan adentro. Representar a la Argentina en el deporte que sea es un orgullo enorme y me parece que está buenísimo", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario