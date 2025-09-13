Los Pumas tuvieron revancha y derrotaron a los Wallabies en el Rugby Championship

El arranque mostró a un equipo argentino agresivo y concentrado, con la fórmula de presión y disciplina que Contepomi busca imponer. Santiago Carreras abrió el tanteador con un penal y enseguida apareció la figura del capitán Julián Montoya, que interceptó una pelota suelta y apoyó el único try argentino en una tarde especial: fue su partido número 50 llevando la cinta. El propio Carreras, máximo artillero del torneo, sumó con el pie y estiró diferencias que llegaron a ser de 19 a 7 al cierre del primer tiempo, un marcador que reflejaba el dominio albiceleste en todos los aspectos del juego.