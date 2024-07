Los Pumas perdieron contra Nueva Zelanda y ahora van por el séptimo puesto en los Juegos Olímpicos

En el complemento se dio todo a la inversa: Los Pumas golpearon primero con Luciano González, quien no pudo anotar su drop, y Nueva Zelanda igualó sobre el cierre gracias a la potencia de Leo Moses. Con el partido clavado en 12-12, todo se definió en el alargue y allí terminaron festejando los rivales.

Embed No pudo ser ante Nueva Zelanda.



Tobías Wade y Luciano González

A poco y nada del final, y después de que Argentina desperdiciara varias posesiones de pelota, Andrew Knwestubb encontró una grieta en el fondo, avanzó a toda velocidad y terminó firmando el 17-12 definitivo en el Stade de France.

Un panorama impensado para los Pumas, que soñaban días atrás con colgarse la medalla de oro y subirse al podio de los Juegos Olímpicos, pero que finalmente competirán por el séptimo puesto, la mejor ubicación que podrían conseguir después de estos resultados.