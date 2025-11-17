Se confirmó la lesión de Fabricio Bustos: qué tiene y cuándo podría volver en River
El lateral sufrió un desgarro en el gemelo interno derecho y estará fuera unas tres semanas, complicando su presencia en los playoffs.
River confirmó que Fabricio Bustos padece un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha, lesión que lo dejará al margen por al menos tres semanas y que representa un nuevo dolor de cabeza para Marcelo Gallardo en plena etapa decisiva de los playoffs del Torneo Clausura.
El lateral derecho encendió las alarmas este domingo frente a Vélez, cuando pidió el cambio a los 21 minutos del primer tiempo y dejó la cancha con visibles dificultades para caminar. Los estudios realizados este lunes por la mañana confirmaron lo que en el cuerpo técnico ya sospechaban: un desgarro en una zona compleja y lenta de recuperar.
Debido a los plazos habituales, Bustos se perderá prácticamente todos los compromisos de playoffs, que se disputarán en fines de semana consecutivos hasta la final programada para el sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero. Solo una recuperación exprés podría permitirle llegar a una hipotética definición, escenario que hoy parece distante por el rendimiento del equipo.
La lesión llega en un momento determinante para el jugador de 29 años, cuyo futuro en River es una incógnita. Desde su llegada en agosto de 2024 por US$ 5,4 millones, acumuló 1.642 minutos en 22 partidos, con 18 titularidades y apenas una asistencia. Además, cada vez que reemplazó a Gonzalo Montiel, su nivel quedó por debajo del campeón del mundo.
Hace poco más de dos meses, el ex Independiente había sufrido un esguince en el tobillo izquierdo ante Godoy Cruz, lo que también le había restado continuidad. Su presente competitivo, por lo tanto, vuelve a quedar condicionado justo cuando intentaba recuperar protagonismo en el equipo de Gallardo. Incluso, para el Superclásico, el entrenador optó por un Montiel disminuido físicamente antes que por Bustos, una muestra de la distancia que había entre ambos en la consideración del DT.
Con Bustos marginado, Agustín Obregón —medio hermano de Braian Romero— continuará formando parte de la lista de concentrados y se perfila como la principal alternativa en el lateral derecho. Si bien en la Reserva dirigida por Escudero rindió mejor como volante por ese sector, ahora deberá adaptarse a un rol defensivo más exigente para suplir la baja del ex Independiente.
