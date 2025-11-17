Se confirmó la lesión de Fabricio Bustos: qué tiene y cuándo podría volver en River

Hace poco más de dos meses, el ex Independiente había sufrido un esguince en el tobillo izquierdo ante Godoy Cruz, lo que también le había restado continuidad. Su presente competitivo, por lo tanto, vuelve a quedar condicionado justo cuando intentaba recuperar protagonismo en el equipo de Gallardo. Incluso, para el Superclásico, el entrenador optó por un Montiel disminuido físicamente antes que por Bustos, una muestra de la distancia que había entre ambos en la consideración del DT.