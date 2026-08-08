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Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Taladro" busca su segunda victoria en el torneo cuando reciba a Belgrano en el Florencio Sola. Los detalles en la nota.

Banfield y Belgrano juegan en el Florencia Sola. 

Banfield y Belgrano juegan en el Florencia Sola. 

Banfield y Belgrano juegan este lunes, desde las 19:00, en el estadio Florencio Sola, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Con televisación de TNT Sports, Sebastián Martínez será el árbitro principal, Pablo Gualtieri y Juan Ricciardi serán los asistentes y Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

El "Taladro" llega al compromiso con cuatro puntos producto de una caída frente a Huracán, una victoria ante Sarmiento y un empate frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha. El conjunto dirigido por Pedro Troglio buscará hacerse fuerte en el Florencio Sola y volver al triunfo para escalar posiciones en la Zona B.

Por su parte, Belgrano también acumula cuatro unidades tras vencer a Rosario Central en su estreno, perder frente a Argentinos Juniors y empatar con Tigre en la última jornada. El equipo cordobés, campeón del Torneo Apertura, intentará recuperarse y sumar de a tres como visitante para acercarse a los primeros puestos.

Banfield buscará su segunda victoria en condición de local.

Banfield buscará su segunda victoria en condición de local.

Si bien ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos, buscarán un triunfo que les permita acomodarse en una Zona B muy pareja y escalar posiciones en la tabla anual con el sueño de ingresar a copas internacionales en 2027.

Formaciones de Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B

  • Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Florencio Sola.
  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • VAR: Sebastián Habib.
  • TV: TNT Sports.

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