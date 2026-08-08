Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Taladro" llega al compromiso con cuatro puntos producto de una caída frente a Huracán, una victoria ante Sarmiento y un empate frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha. El conjunto dirigido por Pedro Troglio buscará hacerse fuerte en el Florencio Sola y volver al triunfo para escalar posiciones en la Zona B.