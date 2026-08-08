Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Taladro" busca su segunda victoria en el torneo cuando reciba a Belgrano en el Florencio Sola. Los detalles en la nota.
Banfield y Belgrano juegan este lunes, desde las 19:00, en el estadio Florencio Sola, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Con televisación de TNT Sports, Sebastián Martínez será el árbitro principal, Pablo Gualtieri y Juan Ricciardi serán los asistentes y Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El "Taladro" llega al compromiso con cuatro puntos producto de una caída frente a Huracán, una victoria ante Sarmiento y un empate frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha. El conjunto dirigido por Pedro Troglio buscará hacerse fuerte en el Florencio Sola y volver al triunfo para escalar posiciones en la Zona B.
Por su parte, Belgrano también acumula cuatro unidades tras vencer a Rosario Central en su estreno, perder frente a Argentinos Juniors y empatar con Tigre en la última jornada. El equipo cordobés, campeón del Torneo Apertura, intentará recuperarse y sumar de a tres como visitante para acercarse a los primeros puestos.
Si bien ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos, buscarán un triunfo que les permita acomodarse en una Zona B muy pareja y escalar posiciones en la tabla anual con el sueño de ingresar a copas internacionales en 2027.
Formaciones de Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports.
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