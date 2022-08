Lucas Ocampos podría convertirse en nuevo jugador del Ajax

En los últimos días, Hakim Ziyech estaba señalado como el principal objetivo de Ajax ante las salidas del ataque, pero las negociaciones con Chelsea no llegaron aún a buen puerto.

lucas ocampos sevilla.jpg Lucas Ocampos jugando para el Sevilla en un partido ante el Atlético Madrid.

Ocampos, surgido de River Plate, llegó a Sevilla en 2019 procedente del Olympique de Marsella francés por 15 millones de euros y se destacó en su primera temporada en la que fue el máximo goleador del equipo con 17 tantos.

Con la salida de Ocampos, Sevilla se quedó con cuatro argentinos en su plantel: Gonzalo Montiel (ex River), Marcos Acuña (ex Ferro y Racing), Alejandro "Papu" Gómez (ex Arsenal y San Lorenzo) y Erik Lamela (ex River).

antony ajax.jpg El brasileño Antony Santos.

El motivo que permite la transferencia

El Manchester United confirmó un acuerdo por casi 100 millones de euros por el joven brasileño Antony. A falta de la revisión médica y anuncio oficial, el delantero brasileño se sumará al plantel comandado por Erik ten Hag para intentar enderezar al barco en esta campaña.

El delantero de la Canarinha seguirá a su ahora nuevo compañero otra vez, Lisandro Martínez, que ya se encuentra defendiendo a los colores del equipo de Old Trafford. Llegó a Inglaterra en este mercado de pases.

lucas boye elche.jpg El atacante del Elche, Lucas Boyé.

El argentino que podría ser su reemplazante en Sevilla

En medio de la posible salida de Ocampos y con el apremio del cierre del mercado de pases en tan solo unos pocos días, el conjunto español deberá trabajar contrarreloj y a destajo para encontrar un reemplazante.

Una de las opciones que analiza el Sevilla es el argentino Lucas Boyé. La secretaría técnica comandada por Monchi puso sus ojos en el atacante surgido de las inferiores de River que en las últimas dos temporadas convirtió 14 goles con la camiseta del Elche.