El desconocido rol de Luis Advíncula en la pelea Zambrano-Benedetto en Boca

️Luís #Advíncula en Enfocados:



“Carlos (#Zambrano) fue el que me recibió allá cuando llegué a #Boca. Fue el que me acopló al grupo. Lo conozco de toda la vida al trinchudo, asi que creo que me sirvió de mucho tenerlo ahí en #Boca para yo adaptarme mucho mejor".



s/la pelea de… pic.twitter.com/ekf7sv49Ts