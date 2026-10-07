Luis Suárez le dedicó un emotivo mensaje a Messi tras su despedida de la Selección: "Marcaste..."

La relación entre ambos comenzó durante su etapa compartida en Barcelona y se transformó con los años en una amistad que trascendió el fútbol. Junto a Neymar, ambos formaron uno de los ataques más recordados del conjunto catalán y construyeron un vínculo que continuó después de sus respectivos caminos profesionales.

La enseñanza de Messi que resaltó Suárez

Uno de los pasajes más importantes del mensaje estuvo relacionado con la capacidad de Messi para superar los momentos difíciles. Suárez destacó que el argentino nunca dejó de perseguir sus objetivos, incluso durante las etapas más complicadas con la Selección: "Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos. Porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir", manifestó.

Para el uruguayo, esa perseverancia convirtió a Messi en un referente que excede los resultados obtenidos dentro de la cancha. Por eso, además de elogiarlo como futbolista, también destacó sus características personales. "Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero también un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo", escribió Suárez.

La despedida terminó con una muestra de afecto que refleja la cercanía entre ambos. "¡Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. ¡TE QUIERO MUCHO!", cerró el delantero uruguayo.