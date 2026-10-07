Luis Suárez le dedicó un emotivo mensaje a Messi tras su despedida de la Selección: "Marcaste..."
El delantero uruguayo, uno de los amigos más cercanos del capitán, utilizó sus redes sociales para homenajear al capitán argentino después de su último partido con la Albiceleste.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó reacciones de figuras de todo el mundo, pero pocas tuvieron el peso emocional del mensaje de Luis Suárez. El delantero uruguayo, uno de los grandes amigos que el rosarino construyó a lo largo de su carrera, le dedicó unas sentidas palabras después de la última presentación del 10 con la camiseta más linda de todas.
El capitán cerró su ciclo con la Albiceleste en el Monumental, donde Argentina derrotó 3-0 a Benín en una noche cargada de homenajes. Después del encuentro, el capitán tomó el micrófono y se dirigió a los hinchas para expresar sus sentimientos ante el final de una etapa que comenzó hace más de dos décadas.
Horas más tarde, el goleador charrúa decidió utilizar sus redes sociales para acompañar a su amigo en un momento histórico. El atacante del Inter Miami puso el foco en el legado que Messi deja tanto en Argentina como en el fútbol mundial.
El mensaje de Luis Suárez para Lionel Messi
El mensaje del uruguayo comenzó con una referencia directa a la trayectoria de su amigo con la camiseta argentina. "Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección", escribió.
Suárez también remarcó la dimensión internacional de la carrera de Messi y la manera en la que consiguió dejar una marca en cada lugar donde jugó: "Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella, pero siempre respetando a tus rivales y eso te hace mucho más grande", expresó el delantero.
La relación entre ambos comenzó durante su etapa compartida en Barcelona y se transformó con los años en una amistad que trascendió el fútbol. Junto a Neymar, ambos formaron uno de los ataques más recordados del conjunto catalán y construyeron un vínculo que continuó después de sus respectivos caminos profesionales.
La enseñanza de Messi que resaltó Suárez
Uno de los pasajes más importantes del mensaje estuvo relacionado con la capacidad de Messi para superar los momentos difíciles. Suárez destacó que el argentino nunca dejó de perseguir sus objetivos, incluso durante las etapas más complicadas con la Selección: "Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos. Porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir", manifestó.
Para el uruguayo, esa perseverancia convirtió a Messi en un referente que excede los resultados obtenidos dentro de la cancha. Por eso, además de elogiarlo como futbolista, también destacó sus características personales. "Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero también un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo", escribió Suárez.
La despedida terminó con una muestra de afecto que refleja la cercanía entre ambos. "¡Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. ¡TE QUIERO MUCHO!", cerró el delantero uruguayo.
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