El guiño de Macri al Monumental que no le gustó a los hinchas de Boca

Estas declaraciones no tardaron en generar descontento en las redes sociales entre los hinchas xeneizes: “Es Gallina. No hay dudas ya”; “Somos Boca, no los primos. Si querían tener chances de ganarle a Román, ahora con esto cero chances. Chauuu”; “Macri, adornando al enemigo”, fueron alguno de los comentarios.

monumental.jpg

Esto se suma a sus dichos en la conferencia de prensa, dónde comparó la gestión Juan Román Riquelme, que terminó con superávit presupuestario y 5 títulos en cuatro años, con la de Daniel Passarella, que derivó en el descenso de River a la B.

“Vamos a explicar, convencer, dar razones… hoy en Boca nadie sabe nada. Los socios no saben qué pasa con los 129 vecinos que están en frente de La Bombonera. Ellos no tienen ninguna propuesta sobre el estadio", comentó Macri.

"La única que escuché con respecto a este tema es que si ganan la elección, va a ir Riquelme a tomar mates con los vecinos de enfrente. Una tomada de mate masiva", cerró, sin mencionar que durante su gestión ni la de su alfil, Daniel Angelici, hubo avances sobre la ampliación de la Bombonera.