Macri habló luego de que lo tildaran de mufa: qué dijo

El ex presidente Mauricio Macri asistió el martes al decepcionante debut de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Tras la derrota de la Scaloneta por 2 a 1 ante la débil Arabia Saudita en las redes sociales no perdonaron al ex mandatario al que tildaron de "mufa" e incluso motivó una campaña en Change.org para que no asista a ningún partido más de la Argentina.