Mal arranque: las feroces críticas de los hinchas de Olimpia contra Darío Benedetto

Algunos aficionados lo acusaron de “jugar por el nombre” y no por su actualidad futbolística, mientras que otros cuestionaron la decisión de Martín Palermo de incluirlo en el once inicial. “Benedetto no hizo nada, vino a caminar”, comentó un hincha visiblemente molesto. “Palermo se equivocó al no respetar a los que salieron campeones. Así no vamos a ningún lado”, agregó otro.

La afición olimpista no se guardó nada y criticó duramente a Martín Palermo y a su plantel de jugadores tras la derrota ante Libertad en la Supercopa Paraguay.



Incluso durante el partido, el malestar quedó en evidencia cuando el exgoleador de Boca fue sustituido en el segundo tiempo por el joven delantero Hugo Benítez, de 21 años, quien es considerado una de las promesas del club.

El mal debut de Benedetto también genera dudas sobre el plantel del Decano paraguayo, que incorporó siete refuerzos para esta temporada con el objetivo de competir en la Copa Libertadores. Entre ellos, el nueve era visto como uno de los nombres más destacados, pero el resultado de la Supercopa y las críticas recibidas ponen en tela de juicio su incorporación.

