Mal momento: la durísima confesión de Jorman Campuzano sobre su salida de Boca

"A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas", añadió, desvinculando su irregularidad en el Xeneize de cuestiones deportivas o institucionales. "No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí".

Campuzano disputó 126 partidos con la camiseta azul y amarilla en dos etapas (aunque él mencionó 150), pero su estadía estuvo marcada por idas y vueltas. El drama personal al que hizo referencia habría ocurrido a fines de 2021, poco antes de su primera salida a préstamo al Giresunspor de Turquía en 2022. Tras regresar brevemente a Boca, volvió a ser cedido, esta vez a Atlético Nacional, donde hoy recupera su nivel y encuentra algo de paz.

El volante colombiano, hoy en Atlético Nacional, contó el difícil momento personal que le tocó vivir.pic.twitter.com/amkncDUdvO — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) March 10, 2025

Un presente de resiliencia y un futuro incierto para Jorman Campuzano

"Feliz, lo estoy disfrutando", expresó sobre su actualidad en el club colombiano, donde siente que volvió a sus raíces. Con poco más de tres meses de préstamo por delante, Campuzano debería regresar a Boca a mediados de 2025, aunque su retorno al equipo de La Ribera parece improbable.

"Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya viví lo más difícil, que es perder un hijo. Ahora de aquí para allá es ganancia", reflexionó, destacando que su prioridad hoy está en ser "el mejor padre" para sus dos hijos.

El colombiano también compartió detalles de una charla clave con Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, antes de su última salida. "Cuando hablé con Román tuve varias ofertas, del fútbol mexicano, del fútbol brasileño, y dije: 'Creo que es momento de volver a Nacional porque fue el que me cambió la vida'. Después de Deportivo Pereira, que me dio la oportunidad, Nacional me abrió la puerta internacionalmente", explicó. Su decisión no solo refleja un anhelo deportivo, sino también una búsqueda de estabilidad tras años turbulentos.

El relato de Campuzano pone en perspectiva sus altibajos en Boca, un club donde nunca logró consolidarse como titular indiscutido pese a su talento. Más allá de los números o las críticas, su confesión revela una lucha interna que pocos conocían. Hoy, en Atlético Nacional, parece haber encontrado un refugio para sanar y seguir adelante, mientras su futuro en el fútbol sigue siendo una incógnita.