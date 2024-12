Malas noticias: el Pumita Martínez se enfermó y no peleará por el título mundial ante Kazuto Ioka

La pelea en Japón era una de las más esperadas del año, ya que Martínez buscaba defender su cinturón y consolidarse como uno de los grandes referentes del boxeo argentino en la escena internacional. El combate contra Kazuto Ioka representaba un desafío de alta exigencia, dado que el japonés es considerado uno de los mejores boxeadores en la categoría supermosca.

El comunicado completo del equipo del Puma Martínez

“Desde el equipo de Fernando “Puma” Martínez, encabezado por Rodrigo Calabrese, queremos informarles que la pelea, contra Kazuto Ioka pautada para el 31 de diciembre, se suspende por inconvenientes de salud. Fernando Martínez dio positivo de Influenza / Gripe A. A los pocos días de llegar a Japón. Por ende, su entrenador, Rodrigo, tomó la decisión de postergar la pelea. Lamentamos profundamente no poder estar al 100% para competir nuevamente en el primer nivel cómo el Puma los tiene acostumbrados. ¡Pronto volveremos más fuertes que nunca, gracias a todos!”.

El mensaje del Puma Martínez tras enterarse de que no peleará por el título mundial

“Gracias a todos por los mensajes de aliento. La verdad no me siento muy triste por no subirme al ring este 31 de diciembre, me alejé de mis seres queridos más de un mes, pasé Navidad sin mi familia, me sacrifiqué para llegar 10 puntos y a último momento se dio un giro inesperado. Tan solo tener fe en Dios y que las cosas que algo suceden, tengo que cuidar de mi salud, por eso con mi equipo la mejor elección fue no dar esta batalla. Gracias nuevamente a todos por su gran apoyo”, fueron las palabras del Puma Martínez que compartió mediante su cuenta de Instagram.

