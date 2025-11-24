El DT de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido: "Un matón..."
El entrenador del seleccionado argentino de rugby aseguró que Tom Curry lo agredió tras la derrota y cuestionó el espíritu deportivo del rival.
El cierre de la ventana internacional en Twickenham dejó un capítulo inesperado y tenso entre Felipe Contepomi y el jugador Tom Curry. Tras la derrota 27-23 de Los Pumas ante Inglaterra, el entrenador argentino denunció que el tercera línea rival lo agredió camino a los vestuarios, en un episodio que rápidamente quedó bajo la lupa.
La jugada que encendió la polémica ocurrió a los 74 minutos, cuando Juan Cruz Mallía recibió un tackle a destiempo de Curry que lo dejó tendido en el campo y obligó a su reemplazo. Contepomi criticó la falta de revisión del TMO y la inconsistencia en los protocolos de conmoción. “Ni siquiera lo revisaron”, advirtió con evidente malestar.
El entrenador agregó que el gesto posterior del jugador inglés agravó la situación. Según relató, Curry se dirigió hacia el túnel y lo agredió con un empujón en el pecho tras un intercambio verbal: “Me dio un pequeño golpe… ¿un manotazo?”, describió. Contó además que le dijo “andate a la m…” antes del contacto. “Quizá es su manera de sentirse un matón”, concluyó, cuestionando el espíritu deportivo que debería prevalecer.
Contepomi aseguró que el incidente habría quedado registrado por cámaras internas y mencionó la presencia de testigos como Richard Hill. “Si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso”, remarcó sobre la jugada previa que lesionó a Mallía.
El entrenador profundizó en su descontento con el manejo del partido y el uso de la tecnología. Señaló incoherencias en la aplicación del protocolo HIA y el criterio utilizado para sancionar contactos a la cabeza. “No entiendo hacia dónde va la tecnología o para qué la usamos”, afirmó, al recordar que su equipo debió someterse a tres revisiones por el protector bucal mientras otros golpes no fueron analizados.
La queja se sumó al fastidio por jugar con un hombre menos en la recta final del encuentro. “Hace dos semanas tuvimos una decisión atenuada por la consecuencia. Si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos con 14 y ellos con 15”, cuestionó.
El encuentro marcó el cierre de la temporada 2025 para Los Pumas y estuvo precedido por un emotivo homenaje a Ignacio Fernández Madero. La imagen del histórico dirigente fue proyectada en la pantalla gigante del estadio y el público acompañó el minuto de silencio con aplausos.
En lo deportivo, Argentina mostró una reacción sólida en el segundo tiempo, pero no logró revertir la diferencia que Inglaterra construyó en la primera mitad. El resultado dejó conclusiones positivas en el juego, aunque opacadas por el incidente final y la preocupación por la lesión de Mallía.
¿Quién es Tom Curry, el jugador apuntado?
Tom Curry, actual jugador del Sale Sharks, debutó profesionalmente en 2016 y se convirtió en una de las grandes promesas del rugby inglés. Fue titular en la final del Campeonato de Inglaterra 2023 y participó en las principales competencias internacionales desde 2017, incluyendo el Seis Naciones y los Mundiales de 2019 y 2023.
Reconocido por su intensidad física y su capacidad defensiva, también fue nominado al Jugador del Torneo en el Seis Naciones 2019. Una lesión de cadera lo dejó fuera de gran parte de la temporada 2023-2024, pero regresó para consolidar su lugar en el seleccionado.
