El DT de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido: "Un matón..."

La queja se sumó al fastidio por jugar con un hombre menos en la recta final del encuentro. “Hace dos semanas tuvimos una decisión atenuada por la consecuencia. Si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos con 14 y ellos con 15”, cuestionó.

El encuentro marcó el cierre de la temporada 2025 para Los Pumas y estuvo precedido por un emotivo homenaje a Ignacio Fernández Madero. La imagen del histórico dirigente fue proyectada en la pantalla gigante del estadio y el público acompañó el minuto de silencio con aplausos.

En lo deportivo, Argentina mostró una reacción sólida en el segundo tiempo, pero no logró revertir la diferencia que Inglaterra construyó en la primera mitad. El resultado dejó conclusiones positivas en el juego, aunque opacadas por el incidente final y la preocupación por la lesión de Mallía.

¿Quién es Tom Curry, el jugador apuntado?

Tom Curry, actual jugador del Sale Sharks, debutó profesionalmente en 2016 y se convirtió en una de las grandes promesas del rugby inglés. Fue titular en la final del Campeonato de Inglaterra 2023 y participó en las principales competencias internacionales desde 2017, incluyendo el Seis Naciones y los Mundiales de 2019 y 2023.

Reconocido por su intensidad física y su capacidad defensiva, también fue nominado al Jugador del Torneo en el Seis Naciones 2019. Una lesión de cadera lo dejó fuera de gran parte de la temporada 2023-2024, pero regresó para consolidar su lugar en el seleccionado.