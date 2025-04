El Pity se había lesionado a principios de abril durante un entrenamiento y, aunque mostró avances en la recuperación, no alcanzó a estar al 100%. De esta manera, el entrenador deberá buscar alternativas en el banco para cubrir su ausencia. Se trata de una baja sensible no solo por lo que representa el jugador en la estructura del equipo, sino también por su historial en este tipo de partidos. El recuerdo de sus actuaciones frente a Boca, incluida la final de la Copa Libertadores 2018, lo mantenía como una de las principales ilusiones del hincha millonario para el cruce del domingo.

Malas noticias para River: el Pity Martínez no llega al Superclásico

MALAS NOTICIAS: El Pity Martínez NO llega al Superclásico y no estará disponible en #River.



— (@maxpugliese92) April 24, 2025

Cuándo y a qué hora será el Superclásico entre River y Boca

El partido, que se jugará desde las 15:30 del domingo, será clave para las aspiraciones de ambos. El Xeneize lidera la Zona A con 32 puntos, mientras que el Millonario marcha cuarto en la Zona B con 25 unidades y necesita ganar para asegurar su lugar en los playoffs.

El 27 de abril quedará en la historia no solo por lo deportivo, sino por lo simbólico: será la primera vez que el renovado Antonio Vespucio Liberti explote al máximo de su capacidad para albergar el partido más pasional del país.