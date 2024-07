El video de "las bicicletas sin asiento" por la travesura del Maligno Torres en la Villa Olímpica

"No soy malo para nada. Me gusta hacer maldades todo el tiempo, también me lo dicen por la forma agresiva que tengo de montar la bicicleta", expresó el medallistas sobre el nacimiento de su apodo. Además, contó una historia que se viralizó rápidamente en las redes sociales: "Nosotros llegamos a la Villa Olímpica y las bicicletas son públicas. A medida que fueron pasando los días, varios países compraron candados para que no se las agarre otro. Nos empezamos a indignar porque no podíamos agarrar ninguna bici y dijomos: 'vamos a sacarles los asientos'", comenzó contando.