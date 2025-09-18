Manchester City vs. Napoli, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

La Champions League 2025/26 vuelve a tomar protagonismo y uno de los duelos más atractivos de la primera jornada tendrá lugar en Inglaterra. Este jueves, Manchester City será anfitrión de Napoli en el Etihad Stadium en un choque que reúne a dos equipos con entrenadores de enorme prestigio y planteles cargados de talento. El árbitro alemán Felix Zwayer será el encargado de impartir justicia en un partido que promete intensidad desde el arranque.