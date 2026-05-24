Mano a mano de capitanes: los referentes de River y Belgrano palpitaron la gran final del Troneo Apertura

A la hora de definir las virtudes del equipo cordobés, que busca la primera estrella de Primera División de su historia, el "Chino" remarcó: “La unión del grupo es nuestra fortaleza. Durante el campeonato pasamos malos momentos y ahí fue cuando más unidos estuvimos. Además, tenemos un gran sentido de pertenencia con muchos chicos de inferiores”.

La presentación, que contó con la locución de Chiqui Rubio y la exhibición del trofeo de la Liga Profesional, concluyó con una foto de ambos capitanes junto a Yael Falcón Pérez, el árbitro designado para impartir justicia, quien aseguró vivir la final “con mucha alegría y responsabilidad”. Las cartas ya están sobre la mesa.