Mano a mano de capitanes: los referentes de River y Belgrano palpitaron la gran final del Troneo Apertura
Martínez Quarta y Zelarayán hablaron en la previa de la definición del domingo en el Kempes entre River y Belgrano y coincidieron en destacar el “sentido de pertenencia” de ambos planteles.
La expectativa es total en Córdoba. Con la ocupación hotelera al 100% y el Estadio Mario Alberto Kempes listo para recibir a 50 mil personas (25 mil por parcialidad), se define el Torneo Apertura. En la noche previa al choque de este domingo a las 15:30, Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán, capitanes y referentes de River y Belgrano, compartieron una conferencia de prensa en el hotel Quorum para palpitar el duelo decisivo.
A sus 30 años, ambos futbolistas representan el "sentido de pertenencia" de sus clubes: surgieron de las inferiores, emigraron al exterior y pegaron la vuelta con el único objetivo de levantar un trofeo. Sin embargo, esta tarde solo uno podrá cumplir ese sueño.
El defensor y referente de River, que regresó al club hace un año y medio tras su paso por la Fiorentina, se mostró orgulloso por el camino recorrido tras la salida de Marcelo Gallardo: “Hace tres meses ninguno imaginaba esto. Sobre todo ustedes (los periodistas). Se fue el técnico más ganador de la historia del club y nos golpeó mucho, pero como grupo supimos salir adelante. Pase lo que pase, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que logramos hasta acá. Nos convertimos en un grupo luchador".
Respecto a jugar en el Kempes, el zaguero apeló a los buenos antecedentes: “Me trae buenos recuerdos porque mi primer título con esta camiseta fue en esta cancha, contra Central en la Copa Argentina 2016. Con la gente que viajó nos vamos a sentir bien acompañados”. Además, destacó el presente de su rival: "Está a la vista de todos la calidad de jugadores que tiene Belgrano. Creció mucho como equipo".
Por su parte, el enganche y bandera de Belgrano —que lució el pelo teñido de celeste tras una promesa— destacó el envión anímico que arrastra el Pirata tras eliminar por penales a Argentinos Juniors y valoró el plano local: “Que se juegue en Córdoba no es una presión para nosotros. No siento que seamos locales, pero sí que vamos a estar muy bien acompañados por nuestra gente. Va a haber 25 mil Piratas y eso es una motivación enorme. Ser hincha es algo difícil de gestionar, pero solo pienso en ser campeón".
A la hora de definir las virtudes del equipo cordobés, que busca la primera estrella de Primera División de su historia, el "Chino" remarcó: “La unión del grupo es nuestra fortaleza. Durante el campeonato pasamos malos momentos y ahí fue cuando más unidos estuvimos. Además, tenemos un gran sentido de pertenencia con muchos chicos de inferiores”.
La presentación, que contó con la locución de Chiqui Rubio y la exhibición del trofeo de la Liga Profesional, concluyó con una foto de ambos capitanes junto a Yael Falcón Pérez, el árbitro designado para impartir justicia, quien aseguró vivir la final “con mucha alegría y responsabilidad”. Las cartas ya están sobre la mesa.
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