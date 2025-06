Maradona, Colapinto y un emotivo guiño de Alpine: el Gol del Siglo como telón de fondo

A pesar de que el clip no reproduce el relato completo, se escucha con claridad un fragmento de la explicación de Diego sobre su jugada antológica ante Inglaterra: “Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota para adelante. Se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano, pero yo venía a cien por hora”. Una frase cargada de potencia que resume uno de los momentos más legendarios del deporte argentino.

Más adelante, el relato continúa con otro de los pasajes que quedarán por siempre en la memoria colectiva: “A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear lo veo a Shilton, que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo... Todo el arco me tapaba. Entonces, le amago, la juego cortita…”.

El video fue compartido por la escudería francesa en redes sociales y generó una oleada de reacciones, tanto por la conexión entre el joven piloto argentino y una figura consagrada como Maradona, como por el sutil pero emotivo guiño cultural en el marco de una temporada clave para Colapinto.

La escudería, que viene apostando fuerte por el pilarense, parece decidida a integrar elementos de identidad nacional que lo acompañan, algo que sin dudas suma para su imagen global y su posicionamiento dentro del deporte. El uso del relato de Maradona no solo fue un guiño emocional, sino también una forma de establecer un puente entre generaciones y disciplinas.

Atento Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Canadá

Mientras tanto, la Fórmula 1 se encuentra en una breve pausa tras el Gran Premio de España, en el que Colapinto vivió una jornada complicada. El regreso de la máxima categoría será entre el 13 y el 16 de junio en el tradicional circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, Canadá, donde el argentino tendrá una nueva oportunidad de consolidarse y mejorar su desempeño.

Viernes 13 de junio

Práctica libre 1: 14:30 a 15:30.

Práctica libre 2: 18 a 19.

Sábado 14 de junio

Práctica libre 3: 13:30 a 14:30.

Clasificación: 17 a 18.

Domingo 15 de junio

Carrera: 15:00.