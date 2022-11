Conflicto por camiseta de Maradona: empresa desmiente denuncia y confirma consentimiento de herederos

El comunicado de la empresa

"Por medio de la presente, y atento a la información errónea y maliciosa que ha salido en algunos medios en los últimos días que involucra a Le Coq Sportif, marca distribuida en nuestro país por ID Argentina S.A., es nuestra intención comunicar al público en general que el lanzamiento de la colección Coronados de Gloria y todas las acciones realizadas a partir de la misma, ha sido realizada con todas las autorizaciones necesarias por parte de los Herederos, quienes gozan de los derechos absolutos.

Le Coq Sportif en todo momento se ha conducido dentro del marco legal correspondiente y con las autorizaciones de sus hijos, únicos autorizados a dar permisos de uso de imagen de su padre. Con fecha 9 de septiembre del 2022, los herederos aprobaron en forma unánime el uso de todas las imágenes y la colección Coronados de Gloria.

Asimismo, cabe aclarar que no existe juicio alguno con sentencia ni ninguno de los aspectos que han trascendido mediáticamente. La medida cautelar divulgada públicamente no afecta a Le Coq Sportif ya que no ha utilizado ninguna marca registrada de Sattvica SA.

En base a lo expuesto y solicitando el derecho de réplica, les agradecemos compartir públicamente lo previamente expuesto a fin de preservar la imagen de Le Coq Sportif y ID Argentina S.A.