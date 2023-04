El descargo de Chatruc tras críticas de hinchas de Racing por colaborar con Independiente

Luego de muchísimo repudio por parte de los "académicos", el ahora periodista grabó un video que publicó en sus redes sociales a modo de descero. "Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es mi amigo, y me parece que es el vecino. Y sin Independiente no hay clásico, no hay emoción", argumentó.

"Mis hijos son de Racing. Saludo a todos los que dicen 'no vengas más a la cancha, no vas a poder pisarla'. Tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad. A los que realmente me quieren, les mando un beso grande y siempre estoy para colaborar. Aguante Racing", concluyó "Pepe".

