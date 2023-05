Independiente: Maratea explicó por qué no pueden activar los rendimientos de Mercado Pago

Esto mismo fue explicado por el propio Maratea a través de sus historias en Instagram para despejar dudas en cuanto a los rumores que se habían generado.

maratea.webp

En primer lugar agradeció haber superado la cantidad de dinero que pensaba colectar en un día y expresó: “El objetivo de ayer era juntar 8 millones de pesos y juntamos 20”.

“¿Por qué todavía no estamos haciendo rendir la plata? Porque no podemos. Lo primero que tienen que entender los que no lo entienden es que yo en la cuenta de Mercado Pago que tengo abierta no puedo hacer rendir el dinero como si lo tuviera en mi cuenta personal porque es un fideicomiso, es diferente. Se necesitan autorizaciones”, explicó.

Sí aclaró que “como en el fideicomiso pusimos auditores, un auditor te puede decir ‘por qué no estás haciendo nada con la plata y la dejás quieta’, pero no es el caso”.

maratea independiente

“Lo que estamos haciendo es tener reuniones con bancos nacionales e internacionales para ver cómo hacer rendir la plata, ver quien nos lo autoriza Todavía nadie nos autorizó”, indicó.

“Llego a hacer algo con esa plata y sale mal o hay algún problema y es responsabilidad mía”, cerró.

En Mercado Pago los intereses dan una ganancia anual del 72,7%, mientras que el Banco Central de la República Argentina paga un 91% con los plazos fijos.