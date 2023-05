Sin piedad: Toti Pasman destrozó a Santi Maratea

toti pasman

Si bien cuando presentó formalmente la colecta y explicó sus mecanismos el influencer aseguró que solo se quedaría con dinero que allí se recaude para pagar los gastos administrativos, luego trascendió y él mismo terminó reconociendo que tendría como ganancia un cinco por ciento de la recaudación.

"Santiago, si no conseguís los seis millones de dólares, tu colecta es un fracaso. Empezaste una colecta y ahora estas feliz porque como fiduciario te quedás con el 5%. Para que Independiente levante la inhibición que es el objetivo, tenés que juntar los 6 palos verdes, sino lo conseguís fracasaste", dijo el periodista deportivo en su programa.

Además agregó que: "Maratea trata al 90% de la gente que son inútiles, que no sirven para nada. ¿Cuál es la medida del éxito para vos?. Hay gente que es muy humilde y no se va a quedar con plata y son buenos padres, son buenos hijos, honestos, laburantes. Eso de decir que los que lo critican son fracasados, habla muy mal de vos. Así que yo te pongo esta vara: si no levantas los seis millones de dólares, sos un fracaso", cerró Pasman en su descargo.